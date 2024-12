Il consorzio Innovate e il suo impatto sul supercalcolo

Il consorzio italiano Innovate, composto da aziende e istituzioni di spicco, ha recentemente ottenuto un traguardo significativo nel campo del supercalcolo. Questa iniziativa, promossa dall’impresa comune EuroHPC, rappresenta un passo fondamentale per l’Italia nel panorama tecnologico europeo. Coordinato da Cineca, il consorzio include nomi illustri come Almawave, Autostrade per l’Italia, BI-REX, Fondazione ICSC, Fondazione IFAB, Snam e UnipolSai.

EuroHPC e la crescita del supercalcolo in Europa

Avviata nel 2018, l’iniziativa di EuroHPC mira a creare un ecosistema di supercalcolo e calcolo quantistico che possa posizionare l’Europa come leader in questo settore. Con l’installazione di supercomputer come Leonardo e HPC6 di Eni, l’Italia ha già raggiunto il terzo posto mondiale per potenza di calcolo complessiva. Il progetto Innovate si propone di consolidare ulteriormente questa posizione strategica, rendendo l’Italia un hub di innovazione tecnologica.

Un approccio innovativo per il supercalcolo industriale

Ciò che distingue Innovate è il suo approccio innovativo, essendo la prima iniziativa di EuroHPC a coinvolgere consorzi di partner privati. Con un cofinanziamento del 35%, il progetto mira a potenziare l’infrastruttura europea con un sistema di supercalcolo avanzato, progettato specificamente per soddisfare le esigenze dell’industria. Questo sistema garantirà elevati standard di accesso, operatività e sicurezza, rendendo il supercalcolo più accessibile alle aziende italiane e europee.

Implicazioni per il mercato e l’economia

Le recenti notizie dal mercato finanziario, come il rialzo delle borse cinesi e l’andamento positivo di Tokyo, evidenziano un contesto economico favorevole che potrebbe beneficiare dell’innovazione tecnologica. Le dichiarazioni di Jerome Powell, Presidente della Fed, hanno influenzato positivamente i mercati, suggerendo che l’innovazione nel settore del supercalcolo potrebbe avere ripercussioni anche sulle dinamiche economiche globali. Con l’industria italiana in crescita e il supercalcolo che diventa sempre più centrale, il consorzio Innovate si posiziona come un attore chiave nel futuro tecnologico del paese.