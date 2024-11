Andamento positivo delle borse europee e novità economiche

in

Il rialzo delle borse europee

Oggi si è registrata una giornata positiva per le borse europee, con il Ftse Mib di Piazza Affari che ha chiuso in rialzo dell’1,9%, raggiungendo i 34.358 punti. Questo incremento è stato trainato da diverse performance aziendali significative, tra cui spicca il +11,6% di Mps, dopo che il Tesoro ha collocato il 15% della banca senese, riducendo la sua partecipazione dal 26,7% all’11,7% e incassando 1,1 miliardi di euro.

Altri titoli in evidenza includono Telecom Italia, che ha registrato un aumento dell’8,15% dopo la pubblicazione della trimestrale, e Banca Popolare di Sondrio, con un incremento del 4,7%. Tuttavia, non tutte le aziende hanno mostrato performance positive: Iveco Group ha visto un calo del 2,5%, così come Diasorin, che ha registrato un -2%.

Indicatori economici e politiche monetarie

La seconda lettura del Pil dell’eurozona per il terzo trimestre ha confermato una modesta crescita dello 0,4%. I verbali della Bce hanno rivelato che i funzionari hanno preferito anticipare il taglio dei tassi, nonostante la scarsità di dati, per evitare di frenare eccessivamente l’economia e compromettere le prospettive di inflazione. Questa decisione è stata accolta con attenzione dai mercati, che monitorano da vicino le politiche monetarie.

Negli Stati Uniti, i dati sui prezzi alla produzione hanno mostrato un incremento dello 0,2%, in linea con le attese, mentre le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione sono scese a 217 mila, segnando un lieve calo. Questi dati sono stati accolti positivamente, suggerendo una certa stabilità nel mercato del lavoro.

Focus sulle materie prime e sul Forex

Nel mercato delle materie prime, il petrolio Brent si attesta poco sopra i 72 dollari al barile, mentre l’oro si mantiene a 2.577 dollari l’oncia. Sul fronte valutario, il dollaro continua a mostrare forza rispetto alle altre valute, con il cambio euro/dollaro che viaggia a 1,0575 e il dollaro/yen che raggiunge quota 155,8, alimentando le speculazioni su possibili interventi delle autorità giapponesi.

In ambito criptovalutario, il Bitcoin ha subito un calo, scivolando a 88.500 dollari. Wall Street ha aperto con un lieve rialzo, influenzata dai dati sull’inflazione e dalle speculazioni sui tassi d’interesse della Federal Reserve.

Novità nel settore tecnologico e turistico

In Europa, la Commissione europea ha imposto a Booking Holdings di adeguarsi al Digital Markets Act, modificando il ruolo di Booking.com nel settore turistico. Questa misura permetterà alle aziende di differenziare prezzi e condizioni su diversi canali di vendita online, promuovendo una maggiore equità nel mercato digitale.

Inoltre, Siemens ha registrato una notevole crescita nel quarto trimestre, con ordini e ricavi in aumento. L’utile netto ha raggiunto un massimo storico, e l’azienda ha proposto un aumento del dividendo, nonostante una diminuzione degli ordini su base annua. Questa performance complessiva è stata sostenuta da un eccellente flusso di cassa, dimostrando la resilienza dell’azienda in un contesto economico sfidante.