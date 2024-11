Andamento positivo delle borse europee e focus sui mercati finanziari

Il rialzo delle borse europee

La giornata di oggi ha visto un andamento positivo per le borse europee, con il Ftse Mib di Piazza Affari che ha chiuso in rialzo dell’1,9%, raggiungendo i 34.358 punti. Questo incremento è stato sostenuto da diverse notizie economiche e aziendali che hanno influenzato il mercato. In particolare, la banca Mps ha registrato un notevole aumento del 11,6% dopo l’operazione del Tesoro, che ha collocato il 15% della banca senese, riducendo la propria partecipazione dal 26,7% all’11,7% e incassando 1,1 miliardi di euro.

Performance delle aziende

Oltre a Mps, anche Telecom Italia ha visto un incremento significativo del 8,15% dopo la pubblicazione della trimestrale, mentre Banca Popolare di Sondrio ha guadagnato il 4,7%. Tuttavia, non tutte le aziende hanno registrato performance positive; Iveco Group e Diasorin hanno visto i loro titoli arretrare rispettivamente del 2,5% e del 2%. Questi movimenti di mercato evidenziano l’importanza di monitorare le notizie aziendali e i risultati finanziari, che possono avere un impatto diretto sulle quotazioni azionarie.

Indicatori economici e politiche monetarie

Dal punto di vista macroeconomico, la seconda lettura del Pil dell’eurozona per il terzo trimestre ha confermato una modesta crescita dello 0,4%. I verbali della Bce hanno rivelato che i funzionari hanno preferito anticipare il taglio dei tassi, nonostante la scarsità di dati, per evitare di frenare eccessivamente l’economia e compromettere le prospettive di inflazione. Negli Stati Uniti, i prezzi alla produzione sono aumentati dello 0,2%, in linea con le attese, mentre le richieste di sussidi di disoccupazione sono leggermente diminuite a 217 mila. Questi dati sono cruciali per comprendere le tendenze economiche e le possibili future decisioni di politica monetaria.

Mercati obbligazionari e materie prime

Nel mercato obbligazionario, lo spread Btp-Bund si è contratto a 120 punti base, con il rendimento del decennale italiano in discesa al 3,55% e quello del benchmark tedesco al 2,34%. Le materie prime hanno mostrato una certa stabilità, con il petrolio Brent che si attesta poco sopra i 72 dollari al barile e l’oro a 2.577 dollari l’oncia. Questi valori sono indicativi delle dinamiche globali e delle aspettative di mercato riguardo alla domanda e all’offerta di queste risorse.

Andamento del Forex e delle criptovalute

Nel mercato valutario, il dollaro si è rafforzato nei confronti delle altre valute, con il cambio euro/dollaro che viaggia a 1,0575 e il dollaro/yen che raggiunge quota 155,8, alimentando le speculazioni su un possibile intervento delle autorità giapponesi. Nel settore delle criptovalute, il Bitcoin ha subito un calo, scivolando a 88.500 dollari. Questi movimenti nel Forex e nelle criptovalute sono importanti da seguire, poiché possono influenzare le decisioni di investimento e le strategie di trading.