Le borse europee in rialzo

Le borse europee hanno registrato una seduta positiva, nonostante l’assenza del faro di Wall Street a causa del Giorno del Ringraziamento. A Piazza Affari, il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,5%, raggiungendo i 33.260 punti. Tra i titoli in evidenza, Nexi ha guadagnato un 4%, sostenuta dalla possibile dismissione della Rete Nazionale Interbancaria a Cdp. Anche Iveco ha mostrato un incremento del 4,2%, mentre altri titoli come Diasorin, Telecom Italia e Campari hanno registrato perdite, rispettivamente del 1,4%, 1,2% e 1%.

Focus sull’inflazione nell’eurozona

In attesa del dato chiave sull’inflazione dell’eurozona, i prezzi al consumo armonizzati in Germania sono rimasti invariati al 2,4% su base annua, contrariamente alle aspettative di un aumento. In Spagna, invece, l’inflazione ha accelerato, mantenendosi anch’essa al 2,4%. Questi dati sono cruciali per comprendere l’andamento economico della regione e le possibili decisioni future della Banca Centrale Europea.

Andamento del mercato obbligazionario e delle materie prime

Nel mercato obbligazionario, lo spread Btp-Bund si attesta a 124 punti base, con il rendimento del decennale italiano in calo al 3,38% e quello del benchmark tedesco al 2,14%. Le tensioni sullo spread francese, che aveva raggiunto i massimi dal 2012, sembrano rientrare parzialmente, dopo le recenti turbolenze politiche legate al bilancio.

Per quanto riguarda le materie prime, il petrolio Brent ha visto un leggero recupero, tornando in area 72,3 dollari al barile. L’Opec+ ha deciso di rinviare la riunione online prevista per domenica al 5 dicembre. L’oro, invece, si mantiene stabile a 2.640 dollari l’oncia, mentre nel mercato valutario il cambio euro/dollaro si attesta a 1,055 e il dollaro/yen a 151,55.

Investimenti strategici nel settore energetico

Un’importante notizia è arrivata dal settore energetico, dove Flavio Cattaneo, amministratore delegato del Gruppo Enel, ha recentemente acquistato 200mila azioni della società, portando il suo portafoglio a 2,9 milioni di azioni Enel e 400mila azioni Endesa. Questo investimento strategico, del valore di circa 28 milioni di euro, rafforza la sua posizione all’interno della società e sottolinea la fiducia nel futuro dell’azienda.