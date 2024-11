Introduzione allo shopping natalizio negli Stati Uniti

Il Giorno del Ringraziamento, che si celebra il 28 novembre, segna l’inizio ufficiale della stagione dello shopping natalizio negli Stati Uniti. Questo periodo è cruciale per l’economia americana, con previsioni che indicano un record di vendite online durante le festività del 2024, stimato a 241 miliardi di dollari, con una crescita dell’8,4% rispetto all’anno precedente. Le festività non solo rappresentano un’opportunità per i consumatori di acquistare regali, ma anche un momento di grande attenzione per gli investitori, poiché il consumo rappresenta il 68% del PIL statunitense.

Le categorie di regali più popolari

Tra le categorie di regali più richieste, l’abbigliamento si distingue come la preferita dai consumatori. Questo ha portato le piattaforme di fast fashion come Temu e Shein a intensificare i loro investimenti nel marketing online. Secondo le analisi, queste aziende stanno utilizzando strategie aggressive per raggiungere i consumatori, rendendo la competizione più difficile per altri rivenditori. Le spese in marketing online sono aumentate, e i marchi devono ora affrontare la sfida di emergere in un mercato affollato.

Le aziende vincenti e perdenti nel settore del fast fashion

Secondo Gabriel Debach, market analyst di eToro, alcune aziende del settore del fast fashion si stanno affermando come leader nel mercato. Abercrombie & Fitch, ad esempio, ha registrato una crescita impressionante del Total Return YTD del +68% e un aumento cumulativo dell’811% negli ultimi cinque anni. Altre aziende come Fast Retailing, il gigante dietro Uniqlo, mostrano una crescita del Total Return a 5 anni del +140%. Tuttavia, non tutte le aziende stanno prosperando: H&M e ASOS, ad esempio, stanno affrontando difficoltà significative, con ricavi in calo e margini operativi negativi.

Le sfide per i rivenditori tradizionali

Le aziende tradizionali come Kohl’s Corp e Target stanno affrontando sfide crescenti nel mantenere la loro clientela. Kohl’s ha visto un crollo delle azioni del -44% YTD, mentre Target ha registrato un declino del -9% YTD. Queste difficoltà sono indicative di un cambiamento nei comportamenti dei consumatori, che si orientano sempre più verso rivenditori più agili e competitivi. Anche Best Buy, pur registrando un modesto +14% YTD, sta affrontando la pressione dei consumatori che rinviano le spese in attesa di sconti stagionali.

Conclusione: un panorama in evoluzione

Il panorama dello shopping natalizio negli Stati Uniti è in continua evoluzione, con tendenze che cambiano rapidamente e una competizione sempre più agguerrita. Le aziende devono adattarsi a queste dinamiche per rimanere rilevanti e competitive. Con l’avvicinarsi delle festività, sarà interessante osservare come si svilupperanno le vendite e quali aziende emergeranno come leader nel mercato.