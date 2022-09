Annullare prelievo su eToro: ecco come fare

in

Nel caso in cui si desideri annullare la richiesta di prelievo, si prega di seguire i passaggi:

1 Dopo aver inserito il tuo conto di trading, fai clic sulla scheda “Portafoglio” nella barra laterale sinistra, quindi fai clic sull’icona dell’orologio

Nella scheda Cronologia, puoi vedere una cronologia delle tue attività recenti e della tua richiesta di prelievo.

numero arabo Fare clic sul pulsante “Indietro” per la richiesta di prelievo che si desidera annullare.

3 Conferma che desideri annullare la richiesta

Quindi tutti i fondi, inclusa la commissione di prelievo, verranno immediatamente restituiti al saldo del tuo account.

Tieni presente che se la tua transazione è “in corso” sulla tua dashboard di prelievo, non sarai in grado di annullarla online. In tal caso, contatta il servizio clienti di eToro.