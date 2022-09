Abilitare 2FA Google Authenticatior su Binance

in

Devi abilitare 2FA Google Authenticator prima di voler fare trading su Binance. È un requisito obbligatorio di Binance per garantire la sicurezza del tuo account. Come abilitare il codice di verifica di Google Binance? Scopriamolo nell’articolo qui sotto.

Che cos’è Google Authenticator?

Google Authenticator è un’applicazione di Google che genera un codice costituito da una sequenza sicura di 6 cifre che deve essere inserita quando si accede al proprio account Binance. Google Authenticator è un’app di Google. Questa app genera un codice a 6 cifre che cambia ogni 30 secondi. Devi connettere il tuo account Binance a questa app. E quando accedi al tuo account Binance, devi inserire il codice fornito sull’app.

Questo codice funge da password per il tuo account.

È un’applicazione di sicurezza molto apprezzata nel mondo. Dovresti usare questa applicazione sicura per proteggere il tuo conto di trading.

Come abilitare il codice di verifica di Google Binance sul tuo PC?

Passaggio 1: accedi al tuo account Binance.

Passo 2. Fai clic su “Sicurezza” nel menu nell’angolo in alto a destra.

Passo 3. Vai su “Google Authenticator” e fai clic su “Abilita” nella finestra dello schermo”.

Verrai reindirizzato a un’altra pagina della finestra che ti chiederà di scaricare e installare l’app Google Authenticator.

Passo 4: Scarica l’app Google Authenticator sul tuo telefono.

Al termine del download, premere il pulsante “Avanti” sullo schermo del computer.

Passo 5: Apri l’app Google Authenticator sul tuo telefono e tocca il segno (+) nell’angolo in basso dello schermo e seleziona “Scansiona codice a barre”

Alzi il telefono per scansionare il codice QR.

Quindi fare clic su “Avanti”.

Passo 6: Molti caratteri appaiono sullo schermo del computer; è necessario salvare questo keycode dal ripristino di Google Authenticator in caso di smarrimento del telefono. Quindi fare clic su “Avanti”.

Passo 6: Fai clic sul codice di ricezione, inserisci il codice di verifica in ogni casella vuota e fai clic su “Invia” per completare.

Se hai abilitato l’autenticazione SMS, devi fare clic su “Invia SMS” per ottenere il codice di sicurezza inviato via SMS e compilare gli spazi vuoti. Simile all’autenticazione e-mail, fai lo stesso.

Prendi il codice attualmente in Google Authenticator e compila lo spazio vuoto sul tuo computer.

Come abilitare Google Authenticator per il tuo account Binance sul tuo cellulare?

Passo 1. Apri l’app Binance sul telefono e tocca il menu nell’angolo in alto a sinistra dello schermo

Passo 2. Scorri verso il basso e fai clic su “Sicurezza”.

Passo 3. Fai clic su “Autenticazione Google”

Nei seguenti passaggi, colleghi l’applicazione Google Authenticator al tuo account Binance, in modo simile a come lo fai sul Web. Scorri verso l’alto per visualizzare le istruzioni del passaggio 4.

Conclusione

Quindi hai abilitato con successo la sicurezza 2FA sul tuo account Binance. Il seguente articolo verificherà il tuo account Binance per aumentare il tuo limite di trading giornaliero.