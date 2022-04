ApeCoin (APE): 3 motivi per acquistare e 1 motivo per vendere

in

ApeCoin (APE) è una delle prime 50 risorse digitali per capitalizzazione di mercato.

ApeCoin nasce come ispirazione dal progetto NFT bored ape yacht club (BAYC) che è diventato uno dei più riusciti.

Solo nell’ultimo mese, APE è stata una delle criptovalute con le migliori prestazioni.

Il token è aumentato del 3.840% in poche ore e alla fine di marzo 2022 aveva portato guadagni superiori al 1.000% a trader e investitori.

Al suo prezzo attuale inferiore a $ 15, ApeCoin potrebbe rivelarsi un enorme affare per gli investitori con una prospettiva a lungo termine del mercato.

Ecco 3 motivi per acquistare ApeCoin e 1 motivo per vendere APE.

No. 1 Motivo per acquistare: ApeCoin ha un forte supporto della comunità

Un forte supporto della comunità è uno dei motivi per acquistare ApeCoin.

Nessuna criptovaluta può sopravvivere senza una comunità.

Etere (ETH) è detenuto a milioni da molti trader e investitori grazie al supporto della sua comunità (sviluppatori, trader, fan della finanza decentralizzata, fornitori di liquidità e amanti dei token non fungibili).

Allo stesso modo, ApeCoin ha un forte supporto della comunità.

Non dimenticare che APE è diventata famosa grazie alla sua associazione con il Bored Ape Yacht Club (BAYC) e il suo progetto gemello Mutant Ape Yacht Club (MAYC) NFT Progetti.

Nel marzo 2022, la società dietro i due progetti ha acquisito uno degli oggetti da collezione NFT più venduti CryptoPunks.

Secondo le classifiche di tutti i tempi delle collezioni NFT per volume di vendite, CryptoPunks, il Bored Ape Yacht Club e il Mutant Ape Yacht Club appaiono nella top 5.

I tre progetti hanno più di $1 miliardo nelle vendite.

Questo fa ben sperare per ApeCoin poiché molte persone collegano le attività di questi oggetti da collezione digitali alle fortune della criptovaluta.

Oltre a questi progetti, la comunità ApeCoin di Discord, Telegram, Facebook, Instagram, Reddit e Twitter continua a pubblicizzare il progetto ai neofiti online.

Discutono di promozioni ed eventi legati al progetto.

Una di queste promozioni è ApeCoin airdrop che terminerà il 15 giugno 2022.

Questa promozione premia tutti i possessori di Bored Ape Yacht Club e Mutant Ape Yacht Club con ApeCoins.

I titolari di BAYC hanno la possibilità di guadagnare più di 10.000 ApeCoin, mentre i titolari di MAYC hanno la possibilità di guadagnare più di 2.000 ApeCoin.

Con migliaia di persone che patrocinano questi oggetti da collezione digitali, non sorprende vedere milioni di dollari gettati nell’acquisto di BAYC e MAYC ogni giorno.

L’effetto risultante finora è stato un riflesso positivo nei modelli di prezzo del nuovo token dell’ecosistema ApeCoin, APE.

Con milioni di persone vendute nel progetto crittografico ApeCoin, molti analisti ritengono che APE potrebbe raggiungere nuove pietre miliari in futuro. Analysts presso Prezzo Prediction.net pensa che APE potrebbe raggiungere il miglior prezzo possibile di $ 122 nel 2027.

Pertanto, investire $ 1.000 in APE potrebbe vederti con 82 APE nel tuo portafoglio.

Una volta testata una tale pietra miliare, potresti vedere un investimento maturo di circa $ 10.000.

Nel complesso, investire in APE oggi potrebbe vederti con rendimenti superiori al 900% a lungo termine.

No. 2 Motivo per acquistare: ApeCoin è accessibile su più scambi

Al 11 aprile 2022, 43 Scambi supportare il trading di ApeCoin. Alcuni di essi includono, ma non sono limitati a eToro, HitBTC, Mandala, ZB Global, Bitforex, LBank, CoinEx, AEX, MEXC Global, BTSE, Bitrue, OKCoin, SushiSwap, Bitpanda, Crypto.com, Kraken, Gemini, BitMart, FTX, OKX, Kucoin, Gate. io, Huobi Global, Uniswap V3, Binance e Coinbase Pro.

La maggior parte degli scambi che supportano APE appaiono sempre su Statista’s rapporto periodico sui più grandi scambi di criptovaluta per volume di 24 ore.

La maggior parte degli scambi registra oltre $ 1 miliardo di volume di scambi giornalieri.

Non è impossibile, ma finora ApeCoin è l’unica criptovaluta ad aver raccolto il supporto di Coinbase Pro, eToro, Binance, FTX e OKX tra gli altri nel suo primo giorno come token negoziabile.

Mentre le petizioni dovevano essere firmate su Change.org per le risorse digitali Dogecoin · (DOGE) e Shiba Inu (SHIB) per attirare l’attenzione di eToro e Coinbase, ApeCoin è stato annunciato da questi scambi su / prima del lancio dell’intero progetto.

A partire da ottobre 2021, Binance ha più di 28 milioni di clienti, Coinbase ed eToro hanno più di 70 milioni di clienti e OKX ha più di 10 milioni di utenti.

Con questo, investire in ApeCoin con qualsiasi somma di denaro è un passo nella giusta direzione.

Non ci sarebbero mai problemi di elaborazione che potrebbero derivare da problemi di liquidità.

Oltre a questo, questi scambi di criptovaluta supportano molti metodi di pagamento come bonifici bancari, carte bancarie (VISA, MasterCard e Maestro) e portafogli elettronici come PayPal, iDEAL, Rapid Transfer, Skrill e Neteller.

La maggior parte di queste piattaforme sono altamente accessibili (possono essere trovate sul World Wide Web, iOS e dispositivi intelligenti android come telefoni, tablet e pad).

Binance e OKX forniscono servizi di picchettamento. Pertanto, a parte investire in APE con un occhio ai guadagni a lungo termine, puoi anche ottenere ricompense periodiche sotto forma di picchettamento.

Dal momento che vorresti investire in APE in modo facile e veloce, la disponibilità di ApeCoin su molti scambi è uno dei motivi per cui dovresti considerare di investire nel token.

No. 3 Motivo per acquistare: ApeCoin ha un rischio di riserva positivo / fiducia degli investitori

Indipendentemente dal potenziale di una criptovaluta, se gli investitori non hanno fiducia nel token, fallirebbe.

Questo è il motivo principale per cui i token digitali che hanno mostrato promesse nei primi giorni del 2021 sono stati sostituiti da monete come ApeCoin nel 2022.

Se una criptovaluta ha un prezzo relativamente più alto ma la fiducia degli investitori nell’asset rimane bassa, tale asset digitale è considerato un investimento poco attraente.

D’altra parte, se una criptovaluta ha un prezzo relativamente più basso (APE in prospettiva) ma la fiducia degli investitori nel token rimane elevata, quell’asset digitale è considerato un investimento interessante.

Vorresti investire in una criptovaluta che è stata etichettata come un investimento poco attraente?

Oppure, preferiresti investire in un asset digitale che è stato etichettato come un investimento interessante?

APE ha registrato un volume medio giornaliero di scambi di $ 500 milioni nell’aprile 2022.

Ciò significa che i trader e gli investitori non hanno abbandonato il token.

Nell’aprile 2021, c’erano circa 12.000 monete sul mercato.

Un anno dopo, ci sono più di 18.000 monete sul mercato.

Per APE vedere tale liquidità significa che i possessori del token credono che la moneta potrebbe essere scambiata a prezzi relativamente più alti di quelli per cui è scambiata oggi.

Puoi investire in ApeCoin sapendo che non sei l’unico investitore che ha fiducia nel nuovo token dietro l’ecosistema ApeCoin.

Un motivo per vendere: ApeCoin è ancora una novità

ApeCoin è relativamente più recente nel mercato della finanza crittografica.

Con meno di un mese di esperienza di trading e la sua esistenza, al momento della scrittura, APE continua a trarre profitto dall’hype che non si è spento.

Con il calare dei mesi, potrebbe esserci il lancio di nuove criptovalute con ecosistemi entusiasmanti.

Non dimenticare che ApeCoin si affida al Bored Ape Yacht Club al momento per rimanere rilevante sul mercato.

L’ecosistema ApeCoin è ancora nelle sue fasi di sviluppo.

Una volta che le monete con un ecosistema aggiornato che aggiungono innovazioni nello spazio arrivano, il volume degli scambi di APE potrebbe iniziare a diminuire.

Un grande esempio di questo può essere attribuito al Internet Computer (ICP) progetto che ha preso d’assalto il mercato nel maggio 2021.

Internet Computer ha raggiunto un prezzo massimo storico (ATH) di $ 750,73 nel suo giorno di apertura (10 maggio 2021) come asset di trading crittografico.

Questo può essere paragonato ad ApeCoin che raggiunge un ATH di $ 39,40 il 17 marzo 2022.

Mentre l’hype si è spento, Internet Computer (ICP), ad aprile 2022, scambia per meno del 97% del suo massimo storico.

Secondo CoinMarketCap, 989 offerte iniziali di monete (ICO) sono terminate, 15 ICO sono in arrivo e, a partire dall’11 aprile 2022, 3 erano ancora in corso.

Ciò significa che ci sono almeno 18 progetti in lavorazione che lanceranno presto le criptovalute.

Solo il tempo dirà se ApeCoin non diventerà l’Internet Computer del 2022.

Questo è il motivo per cui continuiamo a mettere in guardia i nostri lettori a investire in APE con cautela.

Non investire in ApeCoin con i risparmi di una vita.

Investi in ApeCoin solo un importo che puoi cancellare come debito inesigibile.

Conclusione

ApeCoin (APE) è una criptovaluta unica con un sacco di potenziale nascosto in futuro.

D’altra parte, con un occhio al progetto ICP, APE potrebbe vedere un calo del volume degli scambi, e questo potrebbe portare a un crollo del suo prezzo per lungo tempo.

Tuttavia, se ApeCoin può migliorare il suo ecosistema e non fare affidamento esclusivamente sui progetti BAYC / MAYC, il token può raggiungere nuovi massimi elevati in base alle sue metriche.

I potenziali guadagni che potrebbero essere guadagnati investendo in ApeCoin rendono l’asset digitale un token che dovresti considerare di aggiungere al tuo portafoglio di investimenti.