Quando è il momento giusto per investire e vendere ApeCoin (APE)?

ApeCoin (APE) è uno dei maggiori guadagni del 2022. A causa delle prospettive ribassiste del mercato della finanza crittografica, è eccitante vedere una moneta restituire guadagni superiori al 1.000% per i possessori.

Il successo di APE è in gran parte attribuito alla novità del progetto oltre ad essere ispirato da uno dei più riusciti Progetti NFT oggi, il Bored Ape Yacht Club (BAYC).

Avendo raccolto così tanta attenzione in meno di un mese che ha visto una media di $ 500 milioni gettati nel token, ApeCoin continua a stupire gli investitori con più oscillazioni percentuali al giorno.

Durante la ripresa del mercato della finanza crittografica nelle ultime due settimane di marzo 2022, APE ha raggiunto un prezzo massimo storico di $ 39,40.

Finora, è stato tutto roseo per ApeCoin e il potenziale del suo ecosistema lo rende uno dei token da guardare avanti nei mesi che precedono la fine del 2022.

Poiché gli altcoin seguono i modelli di prezzo di Bitcoin, quando i tori tornano nel corso dell’anno, puoi essere certo che ApeCoin seguirà l’esempio e rastrellerà rendimenti fantastici per i suoi detentori.

Sebbene APE, come tutte le criptovalute, sia volatile, gli investitori consolidati vedono l’imprevedibilità come un segno per acquista più ApeCoins.

Molti trader principianti o alle prime armi continuano a porsi la domanda, quando è il momento giusto per investire in ApeCoin e criptovalute nel loro complesso?

Bene, gli analisti di Digital Coin Price, Price Prediction.net e Gov.

Capital non vedono l’APE fallire nel 2022.

Detto questo, prima di investire in APE, dovresti sapere che avere tempo nel mercato volatile delle criptovalute è molto meglio che cercare di cronometrare un mercato così imprevedibile.

Esaminiamo quando investire in ApeCoin e quando vendere APE.

Quando investire in ApeCoin (APE)?

Come trader principiante, dovresti conoscere i “segnali di acquisto” del trading. La prima regola è quella di non acquistare nella parte superiore del mercato che è difficile da prevedere per le criptovalute.

Quando una moneta precipita di oltre il 50% del suo prezzo di trading più alto di tutti i tempi a causa del sentimento negativo del mercato delle criptovalute, c’è un segno di vita nel token. È popolarmente chiamato “comprare il tuffo“.

Per molti esperti, acquistare ApeCoin quando ha un prezzo basso e venderli quando raggiunge un prezzo più alto è una mossa intelligente dal punto di vista degli investimenti.

Quando si confronta il prezzo più alto di tutti i tempi di APE ($ 39,40) con il suo prezzo, al momento della scrittura ($ 10,96), è chiaro come giorno che c’è stato un enorme calo del prezzo del token.

Avendo perso il 72% del suo ATH nell’aprile 2022, il valore attuale di APE significa che potrebbero essere acquistati più token.

Un investimento di $ 10.000 in APE potrebbe acquistare circa 912 token.

Allo stesso prezzo il 17 marzo, quando APE ha raggiunto un nuovo massimo, $ 10.000 potrebbero comprarti circa 253 ApeCoin.

Ciò significa che puoi acquistare tre volte il numero di APE che un capitale di $ 10.000 avrebbe potuto acquistare oggi.

Nella misura in cui non abbiamo un momento perfetto per l’acquisto di APE e criptovalute, il mese di aprile è il momento perfetto per acquistare APE.

ApeCoin è altamente sottovalutato, ha il sostegno di diversi importanti attori nello spazio finanziario decentralizzato, ha un ecosistema in crescita ed è stato elencato da tutti i principali scambi di criptovaluta per il trading.

C’è un’enorme possibilità che APE possa essere scambiato per 10 volte il suo prezzo attuale ($ 100).

Se ciò dovesse accadere, i possessori di ApeCoin che credevano nel potenziale della moneta potrebbero vedere enormi profitti.

Pertanto, se hai $ 1.000 che si trovano in giro senza alcuno scopo specifico, puoi provarlo su APE e vedere il tipo di guadagni che potresti avere in futuro.

Quando vendere ApeCoin (APE)?

Se non abbiamo il momento giusto per acquistare ApeCoin, dovresti sapere che non abbiamo il momento giusto per vendere ApeCoin.

Dovresti vendere le tue partecipazioni crittografiche solo quando raggiungi i tuoi obiettivi di investimento.

In caso contrario, ti farà perdere potenziali guadagni.

Un ottimo esempio può essere attribuito alle prestazioni di prezzo di Bitcoin.

Bitcoin è stato venduto per meno di $ 1 nei suoi primi giorni.

Non vedendo come una semplice criptovaluta potrebbe sfidare la stabilità della finanza centralizzata per oltre due secoli, molte persone hanno venduto i loro Bitcoin.

Nel dicembre 2017, Bitcoin ha superato $ 20.000 per la prima volta. Vedendo un’altra opportunità per bloccare i guadagni, i possessori della più grande criptovaluta per capitalizzazione di mercato hanno deciso di lasciare andare i loro token.

Hanno finito per fare profitti impressionanti.

Dopo tali massimi storici e l’introduzione di diversi scambi di criptovaluta come Binance e OKX nel 2017, nel 2018 è seguito un giro di vite molto più ampio sull’uso delle risorse digitali. Paesi come la Cina e il Giappone hanno annunciato un divieto sull’uso di valute digitali.

Ciò ha reso il 2018 uno degli anni peggiori nelle prestazioni delle criptovalute.

Come sempre, Bitcoin è stato il principale colpevole.

Dopo che Bitcoin ha aperto a $ 14.112,20 il 1 ° gennaio 2018, il token ha chiuso a $ 3.742,70.

Nell’arco di 364 giorni, il prezzo di Bitcoin è sceso del 73%.

L’ultimo giorno del 2019, Bitcoin si è ripreso e ha chiuso l’anno con un prezzo di $ 7.193,60.

Al culmine della pandemia a marzo e aprile 2020, molte persone sentivano che la fine di Bitcoin era arrivata. L’oro digitale ha raggiunto nuovi minimi alti.

Gli investitori istituzionali in seguito hanno inghiottito il mercato e portato BTC alla vista di $ 30.000.

Milioni di persone hanno venduto le loro partecipazioni perché non credevano che BTC potesse raggiungere il traguardo del prezzo di $ 50.000.

Nell’aprile 2021, Bitcoin ha superato i $ 50.000 e, dopo un inghiottimento ribassista del mercato nel 3 ° trimestre, BTC ha recuperato e ha raggiunto un nuovo prezzo massimo storico di $ 68.789,63 il 10 novembre 2021.

Coloro che ritenevano che BTC avrebbe raggiunto $ 100.000 entro il primo trimestre del 2022 hanno dovuto seppellire i loro volti nelle loro mani.

BTC · continua a essere scambiato al di sotto di $ 50.000 nell’aprile 2022.

Pertanto, nessuno conosce il momento giusto per vendere un investimento in criptovaluta.

Quindi, in che modo le fluttuazioni dei prezzi di Bitcoin si riferiscono ad ApeCoin?

Non crediamo nei guadagni a breve termine.

Se vuoi investire in criptovalute, vai a lungo termine.

Avere un tetto di prezzo che vorresti che APE raggiungesse.

Supponiamo che tu abbia investito $ 10.000 in APE e acquistato circa 1.000 APE.

Vuoi che il tuo investimento maturi a $ 100.000.

Ciò significa che APE dovrebbe raggiungere un nuovo prezzo massimo storico di $ 100 in futuro.

Sul tuo scambio preferito, sfrutta gli avvisi condizionali. Questo ti aiuta a evitare di dover fare controlli periodici del prezzo di ApeCoin.

Puoi impostare un avviso condizionale nel modulo “vendi 1.000 APE quando ApeCoin raggiunge $ 100“.

Una volta testato questo prezzo se, nel 2022, 2025 o 2028, il sistema altamente sofisticato di piattaforme di trading chiuderebbe questo commercio. Se vedi o senti che APE ha testato $ 100 e ha corretto diciamo $ 80, dovresti sapere che il tuo obiettivo di investimento è stato raggiunto.

ApeCoin ha reso milionari le persone?

Il ronzio intorno ad ApeCoin non è come SAFEMOON o SHIB ·. Molte persone sono diventate un po ‘conservatrici nel rivelare i loro guadagni a causa degli occhi indiscreti degli hacker online.

Supponiamo che qualcuno abbia investito $ 100.000 in APE quando APE ha aperto a $ 1 il 17 marzo, la persona ha acquistato circa 100.000 ApeCoin.

Ad un prezzo di circa $ 10 nell’aprile 2022, quell’investimento potrebbe ora valere $ 1.000.000 ($ 1 milione).

Con questo, possiamo dire che ApeCoin avrebbe probabilmente potuto far guadagnare ad alcune persone milioni di dollari.

Leggi i pro e i contro di ApeCoin, conosci i motivi per cui dovresti investire in ApeCoin, e, cosa più importante, investi in ApeCoin una quantità di denaro che puoi permetterti di perdere.

VENDI le tue monete una volta raggiunti i tuoi obiettivi.