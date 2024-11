Wall Street apre in rialzo

All’apertura dei mercati, Wall Street ha mostrato un lieve rialzo, seguendo una seduta di ieri caratterizzata da scambi poco mossi. Gli investitori sono in attesa di dati cruciali sui prezzi alla produzione, che potrebbero indicare un’inflazione ancora persistente. Il dato annuale ha registrato un incremento dal 1,9% al 2,4% a ottobre, superando le aspettative degli analisti che prevedevano un aumento al 2,3%. Questo scenario inflazionistico continua a destare preoccupazione tra gli operatori di mercato, in particolare in vista del prossimo incontro della Federal Reserve, previsto per una settimana prima di Natale.

Andamento dei principali indici

All’apertura, il Dow Jones ha guadagnato 89,81 punti (+0,20%), mentre lo S&P 500 ha registrato un incremento di 5,05 punti (+0,08%). Anche il Nasdaq ha mostrato segni di crescita, con un aumento di 18,03 punti (+0,09%). Questi dati positivi sono accompagnati da un aumento del prezzo del petrolio WTI al Nymex, che ha visto un incremento dell’1,34%, raggiungendo i 69,35 dollari al barile. Tali movimenti nei mercati azionari e delle materie prime suggeriscono una certa fiducia da parte degli investitori, nonostante le preoccupazioni legate all’inflazione.

Richieste di sussidi di disoccupazione in calo

Negli Stati Uniti, un altro dato significativo è rappresentato dalla diminuzione delle richieste di sussidi di disoccupazione, che ha raggiunto il livello più basso da maggio. Questo risultato sorprende positivamente gli analisti, suggerendo una ripresa del mercato del lavoro. La Commissione Europea ha recentemente imposto a Booking Holdings di adeguarsi al Digital Markets Act, modificando il ruolo di Booking.com nel settore turistico. Le aziende ora possono differenziare prezzi e condizioni su diversi canali di vendita online, promuovendo una maggiore equità e apertura nel mercato digitale.

Performance di Siemens e crescita del PIL nella Zona Euro

In ambito aziendale, Siemens ha registrato una notevole crescita nel quarto trimestre, con ordini e ricavi in aumento. L’utile netto ha raggiunto un massimo storico, e l’azienda ha proposto un aumento del dividendo. Nonostante una diminuzione degli ordini su base annua, la performance complessiva è stata forte grazie a un eccellente flusso di cassa. Inoltre, il PIL della Zona Euro nel terzo trimestre del 2024 è cresciuto dello 0,4%, confermando le stime preliminari di Eurostat. Questa crescita segue un aumento dello 0,2% nel trimestre precedente, con una crescita annuale dello 0,9%. Nell’intera Unione Europea, il PIL è aumentato dello 0,2% congiunturalmente e dell’1% su base annua, segnalando una ripresa economica moderata ma costante.