in

Un’apertura tranquilla per Wall Street

Wall Street ha registrato un’apertura poco movimentata, dopo la chiusura record che ha seguito la vittoria di Donald Trump alle presidenziali e il controllo del Senato da parte dei repubblicani. Gli investitori, in attesa di nuovi dati economici, si concentrano su indicatori chiave come i prezzi alla produzione e al consumo, che forniranno indicazioni sull’andamento dell’inflazione. Questo clima di attesa è caratterizzato da una certa cautela, poiché i mercati cercano di interpretare le future mosse della Federal Reserve, che ha recentemente ridotto i tassi di interesse di 25 punti base.

Andamento dei principali indici azionari

Nel contesto attuale, i principali indici azionari mostrano performance miste. Il Dow Jones ha aperto con un incremento di 73,08 punti, pari allo 0,16%, mentre lo S&P 500 ha guadagnato 3,99 punti, equivalente a un incremento dello 0,07%. Tuttavia, il Nasdaq ha registrato una lieve flessione, perdendo 5,43 punti, corrispondenti a un calo dello 0,03%. Questo scenario evidenzia la volatilità dei mercati e la necessità di monitorare attentamente gli sviluppi economici e politici.

Focus sul settore energetico e sulle aziende

Il petrolio Wti ha segnato un incremento del 1,51%, raggiungendo i 69,07 dollari al barile. Questo rialzo si inserisce in un contesto di attesa e speculazione sulle future decisioni della Federal Reserve. Nel frattempo, aziende come Enervit, attiva nel settore dell’integrazione alimentare sportiva, hanno riportato un incremento del 12% nei ricavi consolidati nei primi nove mesi del 2024, con vendite dirette trainate dall’e-commerce che hanno mostrato un notevole incremento del 33,2%. Al contrario, Mediobanca ha annunciato un programma di riacquisto di azioni proprie, mirato ad aumentare l’utile per azione e finanziare acquisizioni strategiche.

Le borse asiatiche e le tensioni geopolitiche

Le borse cinesi hanno chiuso in ribasso, influenzate da tensioni geopolitiche e incertezze sull’economia nazionale. L’indice di Shanghai è sceso dell’1,39%, mentre l’indice di Shenzhen ha perso lo 0,65%. Anche la borsa di Hong Kong ha registrato un calo significativo del 2,84%. Questi sviluppi evidenziano come le dinamiche globali possano influenzare i mercati locali, creando un clima di incertezza che gli investitori devono navigare con attenzione.