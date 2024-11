Il programma di riacquisto di azioni

Mediobanca ha annunciato l’inizio di un ambizioso programma di riacquisto di azioni proprie, che prenderà avvio il 12 novembre. Questa iniziativa è stata approvata dall’Assemblea Ordinaria degli azionisti il 28 ottobre, dopo aver ricevuto il via libera dalla Banca Centrale Europea (BCE). Il piano prevede l’acquisto di un massimo di 37.500.000 azioni ordinarie, corrispondenti a circa il 4,5% del capitale sociale, con un limite di spesa fissato a 385 milioni di euro.

Obiettivi del piano di riacquisto

Il programma di riacquisto ha un duplice scopo: da un lato, mira ad aumentare l’utile per azione attraverso l’annullamento delle azioni riacquistate; dall’altro, intende supportare operazioni di crescita esterna mediante acquisizioni e finanziare piani di compensi basati su strumenti finanziari per il personale del Gruppo. Mediobanca prevede che il programma si concluderà entro dodici mesi dall’autorizzazione della BCE, rendendo questa strategia un elemento chiave per ottimizzare il valore per gli azionisti.

Impatto sul mercato e performance azionaria

Tuttavia, la notizia del programma di riacquisto non è riuscita a sollevare il titolo di Mediobanca, che ha registrato una perdita dell’8% in borsa, influenzata da una trimestrale che ha mostrato ricavi inferiori alle attese e un taglio delle previsioni sul margine di interesse per l’intero anno. Questo calo ha posizionato Mediobanca in negativo rispetto al resto dei titoli del Ftse Mib, evidenziando le sfide che l’istituto deve affrontare nel contesto attuale.

Contesto economico e geopolitico

In un contesto più ampio, le borse cinesi hanno chiuso in ribasso a causa delle tensioni geopolitiche e delle incertezze sull’economia nazionale. L’indice di Shanghai è sceso dell’1,39%, mentre l’indice di Shenzhen ha perso lo 0,65%. Anche la borsa di Hong Kong ha registrato un calo significativo del 2,84%. Questi eventi dimostrano come le dinamiche globali possano influenzare le performance delle aziende e dei mercati finanziari, rendendo le strategie come quella di Mediobanca ancora più cruciali per la stabilità e la crescita a lungo termine.