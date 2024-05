App Silencio: Guida Completa

Silencio offre una soluzione semplice per guadagnare fino a 300$ al giorno utilizzando il tuo telefono.

Questa app è una rete comunitaria che affronta l’inquinamento acustico incentivando gli utenti a fornire dati locali sul rumore. Silencio è costruita su $PEAQ (con 23 milioni raccolti) e ha recentemente concluso il primo round di pre-seed. Il lancio del token $NOISE è previsto per giugno-luglio 2024.

Come Iniziare con Silencio: Guida Passo per Passo

Passo 1: Visita il Sito di Silencio

Apri il browser del tuo smartphone e vai su silencio.network.

Passo 2: Scarica e Installa l’App Silencio

Una volta sul sito, scarica e installa l’app Silencio compatibile con il tuo dispositivo (iOS o Android).

Passo 3: Apri l’App Silencio

Avvia l’app Silencio sul tuo telefono.

Passo 4: Effettua il Login o Registrati

Clicca su “Continua” e inserisci il codice “coinmarkettik”, poi premi nuovamente “Continua”. Registrati utilizzando il tuo indirizzo email o account Google per creare il tuo profilo Silencio.

Passo 5: Misura l’Inquinamento Acustico

Nell’app Silencio, clicca sul pulsante di misurazione. Premi “Continua”, scegli il tipo di misurazione e inizia a misurare l’inquinamento acustico con il tuo telefono. Dopo aver completato la prima misurazione, clicca sull’icona del profilo per assicurarti che sia stata registrata con successo.

Passo 6: Completa le Missioni In-App

Clicca nuovamente sull’icona del profilo e seleziona “Missione”. Inizia a completare varie missioni in-app, inclusi esagoni, luoghi e check-in giornalieri. Per scoprire nuovi esagoni, controlla la mappa per aree non colorate intorno alla tua posizione e misura l’inquinamento acustico lì. Quando visiti luoghi come caffè, negozi o uffici, effettua check-in per guadagnare token. Mantieni una serie di check-in giornalieri per aumentare i tuoi guadagni di token del 2,5% ogni 24 ore.

Massimizza i Tuoi Guadagni con Silencio

Misura l’inquinamento acustico ovunque tu vada.

ovunque tu vada. Esplora nuove località sulla mappa e misura i livelli di rumore.

sulla mappa e misura i livelli di rumore. Effettua check-in regolari nei luoghi che visiti.

regolari nei luoghi che visiti. Mantieni attiva la tua serie di check-in giornalieri misurando il rumore almeno una volta ogni 24-36 ore.

misurando il rumore almeno una volta ogni 24-36 ore. Partecipa alla comunità Discord di Silencio per partecipare alle estrazioni di $NOISE.

per partecipare alle estrazioni di $NOISE. Accumulare il maggior numero possibile di token $NOISE prima del lancio previsto per metà 2024.

Conclusione

Inizia a guadagnare facilmente denaro oggi stesso contribuendo a un ambiente più pulito e silenzioso con Silencio e $NOISE. Scarica l’app, completa le missioni e massimizza i tuoi guadagni con semplici misurazioni del rumore.