Cos’è Notcoin? Il Gioco su Telegram, il Token NOT e i Piani Futuri

Notcoin è un gioco basato su Telegram che ha catturato l’attenzione di milioni di giocatori negli ultimi mesi.

Creato da Open Builders, il gioco ha accumulato 35 milioni di giocatori totali, con un picco di sei milioni di utenti attivi giornalieri. Questo è molto più di quanto la maggior parte dei giochi crypto possa vantare.

Come Funziona Notcoin

Notcoin è un gioco clicker sociale. I giocatori possono aprire l’app Telegram, toccare il bot di Notcoin, invitare amici al gioco e iniziare a giocare. Una moneta d’oro appare sullo schermo e, cliccando su di essa, si guadagnano monete in-game chiamate Notcoin. L’energia disponibile per cliccare si esaurisce e si ricarica lentamente nel tempo, quindi non si può cliccare indefinitamente.

Man mano che si guadagnano più Notcoin, si sale in una classifica globale divisa in diverse leghe, dalla Lega Argento alla Lega Diamante. I giocatori possono guadagnare token extra completando missioni che solitamente coinvolgono azioni come seguire un account Twitter o unirsi a una community su Telegram.

Il Token NOT

Il token NOT sarà lanciato su The Open Network (TON), la rete originariamente fondata da Telegram, e sarà scambiabile con le monete in-game guadagnate dai giocatori. Il team di Notcoin ha annunciato un airdrop per un vero token che sarà distribuito ai giocatori, affermando che il 100% dei token NOT sarà fornito ai più di 35 milioni di giocatori che li hanno minati cliccando sulla moneta.

Quando Verrà Lanciato il Token NOT?

Il token Notcoin sarà quotato sugli exchange di criptovalute giovedì 16 maggio. Grandi exchange come Binance, OKX e Bybit hanno già annunciato la loro intenzione di quotare il token. Binance e OKX hanno condotto campagne di staking, ricompensando collettivamente i loro clienti con oltre 4 miliardi di NOT.

Cosa Fare Prima del Lancio

Partecipazione alle Campagne di Staking

Notcoin ha collaborato con exchange come Binance e OKX per distribuire miliardi di token NOT agli utenti che hanno messo in staking altre criptovalute. Gli utenti di Binance hanno messo in staking oltre 14 miliardi di dollari in criptovalute per ottenere una parte delle ricompense.

Reclamare i Tuoi Token

I giocatori che hanno minato monete in-game tra gennaio e il 1° aprile possono reclamare i loro token NOT on-chain. Il processo di reclamo è stato aperto il 15 maggio, consentendo ai giocatori di depositare i loro token direttamente su un exchange o di metterli in staking nel gioco per ottenere ulteriori ricompense.

Piani Futuri per Notcoin

Il gioco Notcoin riprenderà dopo il lancio del token, ma con alcune modifiche. Il gioco di cliccare sulla moneta sarà finanziato da aziende che desiderano ottenere visibilità presso l’ampio pubblico costruito da Notcoin. I progetti dovranno acquistare NOT sul mercato aperto e pagarlo in uno smart contract per attivare tali funzionalità.

Nuove Funzionalità in Arrivo:

Trading Bot: Funzionalità di trading bot per acquistare e vendere token crypto via Telegram.

Funzionalità di trading bot per acquistare e vendere token crypto via Telegram. Interfaccia Visiva: Una più avanzata interfaccia grafica per gestire i cripto asset all’interno di Telegram.

Il team di Notcoin ha anche rivelato funzionalità che consentono di inviare criptovalute come Toncoin (TON) agli utenti su Telegram, gestire asset crypto in un wallet Telegram e connettersi a app basate su TON.