Apri un account demo Capital.com da cellulare

Attualmente, la domanda di transazioni sui telefoni cellulari è diventata sempre più popolare. Capital.com piattaforma di trading è una piattaforma di trading online emergente nel mercato del Vietnam. Tuttavia, questo scambio ha rivelato vantaggi eccezionali in termini di cordialità, convenienza e versatilità in breve tempo.

Capital.com è ottimizzato anche per piattaforme mobili ed è abbastanza facile da usare. Questo articolo ti guiderà a installare e utilizzare Capital.com sul tuo telefono.

Installazione dell’applicazione di trading di Capital.com sui telefoni cellulari

Passo 1: Accedi all’AppStore (se utilizzi un iPhone) o Google Play (se utilizzi un telefono Android).

Compila la casella di ricerca di testo: Capital.com.

Quindi, fai clic su Ottieni per scaricare l’app sul telefono.

Passo 2: Una volta scaricata l’app di trading Capital.com sul telefono, fai clic su Apri per accedere alla piattaforma.

Se non hai un account, registrati QUI

Se si dispone già di un account, fare clic su Accedi per accedere all’account.

per accedere all’account. Se utilizzi un iPhone, fai clic su Consenti quando ti viene richiesta l’autorizzazione per accedere all’applicazione sul telefono.

Presentazione dell’interfaccia Capital.com sui dispositivi mobili

Esplora le funzioni di Capital.com sul tuo telefono

1. La scheda superiore dopo aver effettuato l’accesso al tuo account sono le liste di controllo del mercato. Puoi modificare questi elenchi a tuo piacimento facendo clic sull’icona di modifica a forma di penna.

2. Di seguito è riportata l’area in cui fare clic su Ricarica rapida.

Successivamente, al centro dello schermo c’è un’area che riassume le informazioni sui prezzi, le fluttuazioni di trading di ciascun asset in base all’elenco corrispondente sopra.

4. Di seguito sono riportate le schede per tenere traccia delle informazioni sull’account. I dettagli di ogni scheda da sinistra a destra sono i seguenti:

Transazione: Questa è la pagina corrente a cui ci riferiamo; dopo aver effettuato l’accesso

Portafoglio: Sarai in grado di tenere traccia di operazioni, ordini e avvisi sui prezzi sul tuo account.

Ricerca: è possibile fare clic su questa scheda per trovare rapidamente i codici di transazione desiderati

Notizie: Questa scheda ti tiene aggiornato con le notizie di mercato in corso.

Account: Qui è dove gestisci tutto lo stato relativo all’account: passa all’account Demo, gestisci gli altri tuoi conti Capital, gestisci lo stato di verifica dell’account, il saldo del conto, le impostazioni … Questa è l’area più importante quando si tratta di gestire o modificare le impostazioni del tuo account.

guida Capital.com su dispositivi mobili: Passa all’account demo

Passaggio 1: accedi al tuo account sull’app Capital.com

Passaggio 2: selezionare la scheda Account

Passaggio 3: selezionare Passa alla demo

Passaggio 4: seleziona la valuta per il tuo account e fai clic su Continua.

Passaggio 5: assegna un nome all’account demo che utilizzerai e fai clic su Aggiungi account

Quindi hai aperto e acceduto con successo al conto demo Capital.com.

Ogni Capital.com conto Demo ha 1000 $ gratuiti disponibili per il trading.

Istruzioni per aprire altri conti demo

Puoi anche aprire più conti demo su Capital.com provare a fare trading con diverse strategie. Per aprire un secondo conto demo, procedi come segue:

Fai clic su Account, seleziona I miei account Seleziona la scheda Demo Seleziona Aggiungi account demo

Passa a un account di Capital.com reale sul tuo telefono

Per tornare al trading su un conto in denaro reale Capital.com, seleziona la scheda Conti e seleziona Converti in denaro reale.

Passare da un account demo a uno reale su Capital.com è abbastanza comodo e facile da fare clic su un pulsante.

Conclusione

Nel complesso, l’app di trading azionario Capital.com è abbastanza user-friendly e facile da usare. Nei seguenti articoli, ti guideremo a eseguire operazioni più dettagliate nell’utilizzo e nell’esperienza del capitale.

Valutiamo questo come una piattaforma che probabilmente competerà fortemente con eToro in futuro. Almeno nelle operazioni di verifica e deposito. Nel frattempo, Capital.com non è inferiore a eToro in termini di reputazione e numero di prodotti.