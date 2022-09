Codice 2FA per accedere a Binance: come ottenerlo

Come recuperare il codice 2fa per accedere al tuo account Binance è abbastanza semplice. Se perdi accidentalmente il telefono o elimini accidentalmente l’app Google Authenticator, non sarai in grado di accedere al tuo account Binance a causa del codice 2FA mancante.

A questo punto, per accedere al tuo account, devi recuperare il tuo codice 2FA. I passaggi su come recuperare il codice 2fa sono dettagliati nell’articolo seguente:

Accedi al tuo account Binance: inserisci la tua email, password e abbina il modello richiesto da Binance.

Metodo 1: Passare a un altro metodo di codice 2FA

Se desideri accedere al tuo account Binance ma non disponi del codice Google Authenticator, fai clic su [Passa alla verifica telefonica]

Quindi fare clic su [Ottieni codice].

Inserisci il codice che hai ricevuto via SMS o chiamata Binance nel tuo telefono.

Fare clic su [Invia].

Dopo aver completato il passaggio precedente, puoi accedere al tuo account Binane.

Metodo 2: ri-verifica del tuo account Binance

Fare clic su [Verifica di sicurezza non disponibile]

È necessario assicurarsi di completare il processo con attenzione. I prelievi possono essere disabilitati per 48 ore. È necessario accedere dopo un ripristino riuscito.

Selezionare l’elemento necessario per ripristinare la sicurezza e fare clic su [Conferma ripristino].

Fai clic su [Ottieni codice] per ottenere il codice e inserisci due codici rispettivamente nelle caselle numero di telefono e di posta elettronica, quindi fai clic su [Invia].

Il codice di verifica del telefono cellulare e il codice di verifica dell’e-mail sono validi solo per 30 minuti. È necessario completare questo passaggio in anticipo.

Rispondi alla domanda di sicurezza quando apri un account, fai clic su [Inizia a rispondere alle domande].

Carica documenti di verifica dell’identità, fai clic su [Avanti]

Seleziona il paese e scegli il tipo di ID che usi per l’autenticazione:

I passaggi successivi sono gli stessi di quando esegui la verifica dell’account.

Una volta completato, Binance esaminerà la tua richiesta e ti aiuterà a recuperare il tuo codice 2fa. Ogni utente avrà requisiti di azione diversi in base alle informazioni e allo stato del tuo account.

Metodo 3: ripristina le impostazioni di autenticazione di Google per ottenere il codice 2fa

Se hai salvato il codice di backup di 16 caratteri di Google Auth 2FA (google 2FA 16 digit key), puoi reimpostarlo seguendo le seguenti istruzioni.

Passaggio 1: ricarica l’app di autenticazione google

Passo 2: Ripristina il codice 2FA di Google.

Apri l’app Google Authentication e inserisci o scansiona il codice QR del codice di ripristino di cui hai eseguito il backup con lo strumento Scansione codice a barre o immissione manuale.

Passo 3: Apri l’applicazione Google Auth 2FA per ottenere un codice di 6 numeri casuali e quindi accedi a Binance come al solito.

Conclusione

Sopra ci sono alcuni modi per aiutarti a recuperare il tuo codice di autenticazione a 2 fattori per accedere al tuo account Binance. Tuttavia, dovresti notare che contattare questo codice di sicurezza spesso richiede molto tempo per verificare che l’account sia esattamente tuo. Pertanto, è necessario limitare la perdita dei dispositivi di sicurezza per evitare problemi.