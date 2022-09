Aprire conto Binance in 2 minuti: come fare via web

in

Binance è uno degli scambi di criptovaluta più grandi e affidabili al mondo. Per fare trading su Binane, è necessario registrare un account. Questo articolo ti guiderà ad aprire un conto Binance in soli 2 minuti.

Per acquistare, vendere o scambiare criptovalute come Bitcoin, ethereum, …

hai bisogno di uno scambio. Come se dovessi andare al supermercato per comprare le cose. Se il supermercato è affidabile, comprerai articoli migliori. Binance è uno scambio grande e rispettabile, quindi il numero di persone che scambiano criptovalute è enorme. Ecco perché dovresti aprire un account Binance e non un altro scambio.

Per registrarti per un account Binance, hai bisogno di un’e-mail o di un numero di telefono che stai utilizzando.

Fai clic sul pulsante qui sotto per andare alla home page di Binance:

Utilizzare l’e-mail per creare un account Binance

Compila gli spazi vuoti della tua email

Inserisci la password utilizzata per accedere al tuo account in un secondo momento. La password deve contenere almeno 8 caratteri, 1 lettera maiuscola e 1 numero.

Seleziona la casella “Ho letto…”

Premi “Crea account”

Viene visualizzata una schermata che chiede di confermare che sei un cittadino statunitense.

Se non sei un cittadino statunitense, fai clic su [Non lo sono]. Se sì, scegli [Sì, sono americano].

A questo punto, riceverai un codice di verifica inviato alla tua email. È necessario inserire quel codice nella casella vuota che appare sullo schermo.

Codice inviato alla tua email come mostrato sopra.

Lo schermo mostrerà un messaggio che ti è stato registrato correttamente.

Utilizzare un numero di cellulare per registrarsi per un account Binance

Se si utilizza un numero di cellulare, è necessario selezionare il prefisso per il paese in cui si vive.

Quindi inserisci il tuo numero di cellulare. Nei passaggi seguenti, fai lo stesso quando usi la posta elettronica per registrarti per un account Binance.

Registrati per un account Binance tramite l’app

Al giorno d’oggi, i telefoni cellulari sono popolari con tutti. La registrazione di un account Binance sul Web ti fa sentire a disagio. Apri un account Binance sull’app mobile come segue.

Innanzitutto, devi scaricare l’app Binance sul tuo telefono.

Apri l’app Binance. Quindi fai clic sul pulsante “Accedi / Registrati” nell’angolo in alto a sinistra dello schermo.

Inserisci l’indirizzo e-mail.

Inserisci la password che utilizzerai per accedere al tuo account in un secondo momento. La password deve contenere almeno 8 caratteri, 1 carattere maiuscolo e 1 numero.

Inserisci l’ID di riferimento: S1DXPLZ3

Seleziona “Capisco….”

Quindi fare clic su [Registrati].

Si trascina il dispositivo di scorrimento sullo schermo in modo che corrisponda all’immagine sopra.

Riceverai un codice inviato alla tua email. Devi inserire quel codice nella schermata di Binance sul tuo telefono.

Conclusione

Quindi Investiki.com ti ha guidato a creare un account Binance con successo in soli 2 minuti. Per garantire la sicurezza del tuo account, Binance ti chiederà di abilitare l’autenticazione a 2 fattori (2FA). Inoltre, è anche necessario eseguire la verifica dell’account (KYC) e abilitare l’autenticazione SMS per aprire le transazioni P2P.