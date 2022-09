Depositare sul conto eToro tramite PayPal

in

Dopo aver aperto il tuo conto di trading eToro, verificato il tuo account e esercitati a fondo nel conto demo, puoi depositare denaro reale e iniziare a fare trading.

Per i trader di eToro, esiste una varietà di metodi di pagamento disponibili per il deposito, tra cui carte di credito / debito, PayPal, Skrill, bonifico bancario o Neteller.

La piattaforma di pagamento preferita dai trader è PayPal grazie alla sua convenienza, all’alto tasso di sicurezza e all’assenza di commissioni di conversione. Quindi, come depositare eToro tramite PayPal? Scopriamolo nell’articolo qui sotto.

1 Per iniziare, accedi al tuo account dal sito ufficiale

numero arabo Clicca su “Deposita fondi”.

3 Inserisci l’importo = > seleziona la valuta = > scegli PayPal nell’opzione di deposito e fai clic su “Continua”.

4 Verrai indirizzato alla pagina di accesso di PayPal.

Dopo aver effettuato l’accesso, vedrai la finestra di pagamento. Basta fare clic su “Paga ora”.

Quindi, seleziona “OK” per completare il deposito e il tuo account dovrebbe essere accreditato immediatamente.

Note:

Prima di depositare denaro su eToro, devi avere denaro pronto nel tuo conto PayPal.

A seconda delle normative regionali e nazionali, il deposito minimo per la prima volta varia da $ 10 a $ 10.000 e per il deposito successivo è di 50 $

Per visualizzare il deposito minimo richiesto, fai clic su “Deposita fondi” e l’importo minimo richiesto verrà visualizzato nella casella “Seleziona importo”.

I conti non verificati sono limitati a un importo totale del deposito di € 2000, quindi assicurati di aggiornare il tuo account a Account verificato per godere della piena capacità.

In conclusione, rispetto ad altre piattaforme di pagamento online, depositare su un conto eToro utilizzando PayPal sembra portare numerosi vantaggi. PayPal è diventato un gateway internazionale di pagamento e transazione su Internet per diversi anni. Pertanto, i trader sono incoraggiati a effettuare depositi / prelievi su eToro attraverso il servizio di pagamento online PayPal per la sua sicurezza e convenienza.