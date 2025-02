Il contesto dell’inchiesta fiscale

La recente richiesta di archiviazione da parte della Procura della Repubblica di Milano nei confronti di Google Ireland Limited segna un momento cruciale in una vicenda che ha suscitato grande interesse pubblico. Al centro dell’inchiesta, avviata nel giugno scorso, vi era il presunto mancato adempimento degli obblighi fiscali da parte della multinazionale californiana nel periodo compreso tra il 2015 e il 2019. Le indagini, condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Milano, hanno rivelato che Google avrebbe omesso di presentare le dichiarazioni annuali dei redditi prodotti in Italia, nonché quelle relative alla figura del sostituto d’imposta.

Il risarcimento e la richiesta di archiviazione

Il punto di svolta nella vicenda è arrivato con il versamento di quasi 326 milioni di euro da parte di Google al fisco italiano, un importo che ha permesso di chiudere un contenzioso tributario aperto da metà del 2023. Questo pagamento ha portato all’esclusione dell’ipotesi di evasione fiscale, consentendo ai magistrati milanesi di avanzare la richiesta di archiviazione. Le irregolarità riscontrate, sebbene significative, non sono state ritenute sufficienti per configurare un reato penale, soprattutto alla luce del risarcimento effettuato, considerato un atto riparatore.

Implicazioni per il futuro e il profilo internazionale di Google

La decisione della Procura di chiedere l’archiviazione del caso, ora in attesa di approvazione da parte del Giudice per le Indagini Preliminari, rappresenta un precedente importante non solo per Google, ma anche per altre multinazionali che operano in Italia. Google Ireland Limited, che funge da hub europeo per il gruppo, è stata coinvolta in numerose inchieste fiscali in vari Paesi, spesso accusata di sfruttare le differenze tra i sistemi tributari per minimizzare il proprio carico fiscale. Tuttavia, l’accordo raggiunto con il fisco italiano potrebbe segnare un cambio di rotta nella gestione delle controversie fiscali da parte delle grandi aziende tecnologiche.

Conclusioni e prospettive future

In sintesi, la richiesta di archiviazione del caso Google da parte della Procura di Milano evidenzia come le grandi aziende possano risolvere controversie fiscali attraverso accordi economici significativi. Questo sviluppo potrebbe influenzare le future interazioni tra le autorità fiscali e le multinazionali, suggerendo che la risoluzione di contenziosi attraverso risarcimenti possa diventare una prassi più comune. La vicenda, pur non portando a un’incriminazione penale, ha messo in luce le sfide e le complessità del sistema fiscale internazionale e le strategie adottate dalle aziende per navigare in questo panorama.