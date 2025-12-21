Ariston Group e l’acquisizione di Riello: opportunità e sinergie

In un’importante svolta strategica, Ariston Group ha recentemente annunciato l’acquisizione di Riello Group per un valore di 289 milioni di euro.

Questo accordo rappresenta un passo fondamentale per l’azienda, che mira a rafforzare la propria presenza internazionale e ad ampliare il proprio portafoglio di prodotti, in particolare nel mercato nordamericano.

Unione di marchi storici

La fusione di Ariston e Riello non è solo un’importante operazione finanziaria, ma segna anche la combinazione di marchi storici nel settore delle soluzioni per il comfort climatico. Maurizio Brusadelli, amministratore delegato di Ariston Group, ha espresso entusiasmo per l’integrazione del team Riello, sottolineando che questa sinergia porterà a significative opportunità di valore per entrambe le aziende.

Il profilo di Riello

Fondata nel 1922 a Legnago, in Veneto, Riello è un leader nel settore delle tecnologie di combustione e del comfort climatico. Con un fatturato previsto di circa 400 milioni di euro, Riello si distingue per la propria offerta di prodotti innovativi e per l’approccio diretto verso gli installatori. La sua reputazione è costruita su una solida base di qualità e affidabilità, elementi che ora si uniscono alle competenze di Ariston.

Le prospettive future

Con l’acquisizione, Ariston Group non solo amplia il proprio portafoglio, ma si posizione anche come un attore chiave nel mercato globale delle tecnologie di combustione pulita. Le sinergie attese da questa operazione sono notevoli e si stima possano generare un EBITDA di circa 25 milioni di euro entro il quarto anno dalla conclusione dell’accordo.

Un passo verso l’innovazione

La combinazione delle tecnologie di Ariston e Riello promette di apportare innovazioni significative nel campo delle soluzioni energetiche. Ariston porterà al tavolo le sue avanzate soluzioni di energia rinnovabile, come le pompe di calore, migliorando ulteriormente l’efficienza energetica dei prodotti Riello già esistenti.

Impatto sul mercato

L’acquisizione di Riello offre ad Ariston Group l’opportunità di consolidare la propria posizione nel settore del comfort climatico, ampliando la propria rete di installatori e migliorando l’assistenza post-vendita. Questo è particolarmente importante in un contesto di crescente domanda di soluzioni sostenibili e innovative per il riscaldamento.

Inoltre, i marchi Riello e Beretta continueranno a mantenere la loro identità e strategia di mercato, assicurando così una transizione fluida e il mantenimento della fiducia dei clienti. La fusione dei know-how e delle risorse promette di essere un fattore determinante per affrontare le sfide del mercato globale in continua evoluzione.

In conclusione, l’acquisizione di Riello Group da parte di Ariston rappresenta un’importante mossa strategica in un settore che richiede innovazione e adattamento costante. Con questa operazione, Ariston non solo si prepara a rafforzare la propria leadership, ma si impegna anche a garantire un futuro di sviluppo sostenibile e prosperità per entrambe le aziende.