Un’importante acquisizione nel settore energetico

Ascopiave ha recentemente firmato un contratto preliminare con A2A per l’acquisizione del 100% delle quote di un veicolo societario. Questo veicolo sarà titolare, al momento del closing, di un ramo di azienda che comprende un compendio di asset significativi, tra cui circa 490 mila punti di riconsegna (pdr) di distribuzione gas. Questi pdr sono distribuiti nelle province di Brescia, Cremona, Bergamo, Pavia e Lodi, e rappresentano una RAB (Regulatory Asset Base) per il 2023 di 397 milioni di euro e un EBITDA previsto di 44 milioni di euro.

Dettagli dell’operazione

Secondo quanto comunicato in una nota ufficiale, gli asset oggetto dell’operazione sono attualmente detenuti da Unareti e LD Reti, entrambe controllate da A2A. Questi asset saranno conferiti nel veicolo societario durante il periodo che intercorre tra il signing e il closing dell’accordo. Il prezzo base per l’operazione è fissato a 430 milioni di euro, cifra che riflette la valutazione del ramo d’azienda e che sarà soggetta a eventuali aggiustamenti al termine del closing, come è consuetudine in questo tipo di transazioni.

Condizioni e tempistiche

Il completamento dell’operazione è subordinato al verificarsi di alcune condizioni sospensive, tra cui l’espletamento della procedura di Golden Power, una misura di protezione degli interessi strategici nazionali. Il closing è previsto entro luglio 2025, il che indica un lungo processo di integrazione e verifica delle condizioni necessarie per il completamento dell’accordo.

Finanziamento dell’acquisizione

Ascopiave ha pianificato di finanziare l’acquisizione principalmente attraverso le risorse derivanti dall’esercizio dell’opzione di vendita sulla propria partecipazione di minoranza in EstEnergy. Per la parte restante, l’azienda prevede di ricorrere all’assunzione di nuovo debito finanziario. Questa strategia di finanziamento evidenzia l’impegno di Ascopiave a espandere la propria presenza nel mercato della distribuzione del gas, un settore in continua evoluzione e crescita.