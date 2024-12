Un’importante operazione finanziaria

Ferrovie dello Stato Italiane ha recentemente annunciato la conclusione delle operazioni di raccolta a medio e lungo termine per il 2024, siglando un accordo di finanziamento quadriennale con Intesa Sanpaolo per un importo complessivo di due miliardi di euro. Questa iniziativa rappresenta un passo significativo verso il potenziamento delle infrastrutture ferroviarie italiane, con un focus particolare sulla manutenzione straordinaria e l’ammodernamento delle reti esistenti.

Benefici ambientali e sociali

I proventi derivanti da questo finanziamento saranno utilizzati per progetti che non solo miglioreranno l’efficienza del servizio ferroviario, ma che sono anche in linea con i principi ESG (Environmental, Social, Governance). Questi progetti sono progettati per generare benefici ambientali e sociali significativi, contribuendo così a un futuro più sostenibile per il settore dei trasporti in Italia. L’attenzione verso l’ambiente e la sostenibilità è diventata una priorità per molte aziende, e Ferrovie dello Stato non fa eccezione.

Il mercato dei capitali e il Gruppo FS

Questa operazione di finanziamento conferma l’interesse del mercato dei capitali per il rischio di credito associato ai progetti del Gruppo Ferrovie dello Stato. Nel corso dell’anno, la società ha già realizzato operazioni finanziarie a medio e lungo termine per un totale di 3,95 miliardi di euro, dimostrando così la fiducia degli investitori nella solidità e nella visione a lungo termine del gruppo. L’operazione attuale permetterà di estendere la scadenza del finanziamento a breve termine, originariamente sottoscritto con Intesa Sanpaolo, fino a gennaio 2029, garantendo così una maggiore stabilità finanziaria.

Prospettive future per le Ferrovie

Con questo nuovo finanziamento, Ferrovie dello Stato si prepara ad affrontare le sfide future, puntando a un ammodernamento delle infrastrutture che possa rispondere alle esigenze di un’utenza sempre più attenta alla sostenibilità. La modernizzazione delle reti ferroviarie non solo migliorerà l’efficienza operativa, ma contribuirà anche a ridurre l’impatto ambientale del trasporto su rotaia, rendendo il viaggio in treno un’opzione sempre più attrattiva per i cittadini italiani.