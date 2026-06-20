Asta titoli di Stato: le caratteristiche dei Btp Short Term e Btp€i in emissione

Il Tesoro italiano prepara un'asta da 4,25 miliardi di euro con due nuovi titoli di Stato: un Btp Short Term e un Btp€i. Scopriamo insieme le caratteristiche e le opportunità di investimento

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato una nuova opportunità di investimento per il prossimo 24 giugno 2026. In programma due aste di titoli di Statoun Btp Short Term e un Btp€iper un importo complessivo che potrebbe raggiungere i 4,25 miliardi di euro.

Questa operazione rappresenta un momento cruciale per gli investitori, che potranno valutare le condizioni di mercato e le prospettive di rendimento. Vediamo insieme le caratteristiche principali di questi strumenti finanziari.

Le caratteristiche del Btp Short Term

Il primo titolo in asta è un Btp Short Term con scadenza fissata al 28 febbraio 2028. Si tratta della undicesima tranche di un’emissione originaria datata 29 gennaio 2026identificata dal codice ISIN IT0005692410.

Questo titolo offre una cedola annuale lorda del 2,2%con la prossima cedola in pagamento il 28 agosto 2026. L’importo dell’emissione varia da un minimo di 2 miliardi a un massimo di 2,5 miliardi di eurocon un’asta supplementare di 500 milioni riservata agli specialisti.

Il meccanismo di collocamento utilizzato sarà quello dell’asta marginaleche prevede la determinazione discrezionale del prezzo di aggiudicazione e della quantità emessa, in base alle offerte pervenute. Il regolamento delle sottoscrizioni è fissato per il 26 giugno 2026.

Il Btp€i a 15 anni: protezione dall’inflazione

Parallelamente al Btp Short Term, il Dipartimento del Tesoro proporrà anche una tranche del Btp€il’obbligazione indicizzata all’inflazione dell’area euro. Si tratta della dodicesima riapertura di un titolo emesso il 15 maggio 2026con scadenza prevista per il 15 maggio 2039.

La cedola annuale lorda di questo Btp€i è fissata al 2,4%con la prossima rata in pagamento il 15 . L’importo che il Tesoro punta a raccogliere varia da un minimo di 1,5 miliardi a un massimo di 1,75 miliardi di eurocon un’asta supplementare di 262,5 milioni.

Anche per questo titolo, il meccanismo di collocamento sarà quello dell’asta marginalecon determinazione discrezionale del prezzo e della quantità emessa. Il regolamento delle sottoscrizioni è fissato per il 26 giugno 2026.

Il calendario delle aste e le prospettive future

L’appuntamento del 24 giugno 2026 rappresenta solo l’ultimo tassello di un mese di giugno particolarmente ricco di emissioni. Il calendario pubblicato dal Tesoro prevede, infatti, altre aste a luglio, tra cui quelle del 28 luglio per Btp Short Term e Btp€i, precedute e seguite da aste di Bot e titoli a medio-lungo termine.

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