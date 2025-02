Un attacco senza precedenti

Il mondo delle criptovalute è stato scosso da un attacco informatico senza precedenti, con un furto che ha raggiunto la cifra record di 1,46 miliardi di dollari ai danni dell’exchange Bybit. Questo evento, avvenuto il 21 febbraio, ha messo in luce le fragilità delle piattaforme di scambio e ha sollevato interrogativi sulla sicurezza dei fondi digitali. Il furto ha coinvolto un cold wallet di Ethereum, un tipo di portafoglio noto per la sua sicurezza, ma che si è rivelato vulnerabile a un attacco sofisticato.

La dinamica dell’attacco

Secondo le dichiarazioni di Bybit, l’attacco è iniziato durante un trasferimento di fondi tra un cold wallet e un warm wallet. Un exploit ingegnoso ha ingannato il sistema, facendo apparire la transazione come legittima mentre i fondi venivano dirottati verso indirizzi sconosciuti. Questo attacco ha sfruttato una vulnerabilità nella logica dello smart contract, manipolando il processo di firma senza che i responsabili del wallet se ne accorgessero. Una volta completato il furto, il ladro ha rapidamente spezzettato gli ETH rubati e li ha distribuiti su decine di indirizzi diversi, rendendo difficile il tracciamento del bottino.

Le conseguenze e le indagini in corso

Gli esperti di blockchain forensics sono attualmente al lavoro per analizzare i movimenti on-chain e cercare di identificare i punti di accesso a exchange o servizi che potrebbero rivelare l’identità dell’attaccante. Nel frattempo, almeno 1,1 milioni di dollari in ETH sarebbero già stati convertiti in Bitcoin, complicando ulteriormente il lavoro degli investigatori. Questo attacco ha superato di gran lunga il precedente record di furto nel settore, quello al Ronin Network di Axie Infinity nel 2022, dove furono sottratti 620 milioni di dollari. Le indagini di quel caso portarono a un gruppo di hacker nordcoreani noto come Lazarus, già coinvolto in operazioni simili.

La necessità di una maggiore sicurezza

La crescente sofisticazione di questi attacchi mette sotto pressione gli exchange, costretti a rafforzare continuamente le proprie misure di sicurezza per non diventare facili bersagli. Bybit, nel tentativo di rassicurare i propri utenti, ha dichiarato che i fondi dei clienti sono al sicuro e che le operazioni di scambio non hanno subito interruzioni. Tuttavia, il furto ha acceso i riflettori sulle vulnerabilità del settore e sulla necessità di migliorare gli strumenti di protezione, dagli audit sugli smart contract ai test di sicurezza più frequenti. La lezione da trarre da questa vicenda è chiara: nel mondo delle criptovalute, abbassare la guardia può costare caro.