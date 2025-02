La scadenza della settima rata

Il 5 marzo rappresenta una data cruciale per i contribuenti che stanno partecipando alla rottamazione quater. Questa scadenza è il primo appuntamento dell’anno per il pagamento delle rate, con la possibilità di un margine di tolleranza di cinque giorni. È fondamentale che chi sta saldando i debiti con il Fisco non dimentichi di effettuare il pagamento entro questa data, per evitare di incorrere in problematiche legate alla decadenza dal piano di rottamazione.

Le conseguenze del mancato pagamento

Non adempiere a questa scadenza comporta gravi conseguenze. Infatti, il debitore che non paga anche solo una rata della rottamazione quater rischia di essere considerato “decaduto” dal piano di pagamento. In tal caso, le somme già versate vengono considerate come acconto sul debito totale, il quale dovrà essere saldato per intero. Questo rappresenta un rischio significativo per chi sta cercando di regolarizzare la propria posizione fiscale.

Come rimanere informati e procedere con i pagamenti

L’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha messo a disposizione degli utenti una copia della comunicazione delle somme dovute, che include un riepilogo del piano di versamento e i moduli necessari per effettuare i pagamenti. Gli utenti possono accedere a queste informazioni attraverso l’area riservata del sito web dell’Agenzia. Inoltre, è possibile ricevere assistenza anche via email, senza necessità di credenziali di accesso, allegando un documento di riconoscimento.

Opportunità per i decaduti

Per coloro che sono stati dichiarati decaduti dalla rottamazione quater, esiste una seconda possibilità. Il decreto Milleproroghe prevede la riapertura dei termini per la rottamazione. Chi non ha ottemperato ai propri obblighi entro il 5 marzo può presentare domanda per accedere a questa opportunità. Tuttavia, è importante notare che i debiti da saldare saranno maggiorati di un interesse del 2% annuo, calcolato a partire dalla data di scadenza originale.

Le nuove proposte legislative

Negli ultimi mesi si è discusso anche della rottamazione quinquies, proposta che prevede rateizzazioni fino a dieci anni e nuove regole sulla decadenza. Questa proposta è attualmente in fase di discussione al Senato e potrebbe rappresentare un ulteriore aiuto per i debitori in difficoltà. È fondamentale rimanere aggiornati sulle evoluzioni legislative per sfruttare al meglio le opportunità offerte.