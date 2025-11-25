Attivazione del Precorso di Matematica per Corsi di Economia: Potenzia le Tue Competenze!

Il 10 settembre, gli studenti e le studentesse che hanno appena iniziato il loro viaggio accademico nei Corsi di Laurea in Economia e Economia e Big Data sono invitati a partecipare al precorso di matematica.

Questo evento si svolgerà in Aula 1 a partire dalle ore 9:00 e rappresenta un’opportunità cruciale per acquisire le competenze matematiche necessarie per affrontare con successo il corso di Matematica Generale.

Dettagli del precorso di matematica

Il precorso di matematica è strutturato per un totale di 22 ore di lezioni, distribuite lungo il mese di settembre. La partecipazione a queste lezioni è fondamentale, poiché le conoscenze acquisite saranno un presupposto essenziale per il successo nei corsi successivi. Le lezioni si terranno in presenza ogni giorno dalle 9:00 alle 11:00, permettendo così agli studenti di assimilare i concetti in un contesto diretto e interattivo.

Programma di coaching

Inoltre, il 10 settembre, durante la prima lezione, verrà presentato un programma di coaching dedicato alle matricole. Questo programma è concepito per supportare gli studenti nel loro passaggio al mondo universitario, offrendo strumenti pratici e strategie per affrontare questa nuova avventura con maggiore sicurezza e tranquillità. Gli studenti avranno l’opportunità di scoprire come il coaching possa aiutarli a gestire le sfide accademiche e personali, migliorando la loro esperienza universitaria.

Importanza della preparazione matematica

Per chi si accinge a studiare Economia, la matematica non è solo una materia obbligatoria, ma è anche un linguaggio fondamentale per comprendere concetti complessi e analizzare dati. Le competenze matematiche permettono di affrontare argomenti come l’analisi statistica, la teoria dei giochi e l’economia comportamentale, tutti essenziali per una carriera di successo in questo campo. Pertanto, il precorso rappresenta una preparazione strategica che non deve essere sottovalutata.

Iscrizione e informazioni aggiuntive

Per ulteriori dettagli sul calendario delle lezioni e sulla registrazione al precorso, gli studenti possono consultare la pagina dedicata del Dipartimento di Economia. È essenziale che gli studenti prendano parte a queste sessioni formative, in quanto il bagaglio di conoscenze matematiche che acquisiranno sarà un vantaggio competitivo nel loro percorso di studi.

Il precorso di matematica e il programma di coaching offrono un’opportunità unica per i nuovi studenti di avviarsi con il piede giusto nella loro carriera accademica. È importante prepararsi adeguatamente per fare il primo passo verso un futuro di successo in Economia.