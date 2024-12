Il costo dei voli nazionali durante le festività

Durante il periodo natalizio, i prezzi dei voli nazionali in Italia subiscono un incremento notevole, rendendo difficile per molte famiglie tornare a casa. Secondo un’indagine condotta da Altroconsumo, il costo medio di un volo da Milano a Catania può arrivare a 389 euro, un aumento del 1.031% rispetto ai 34 euro di metà gennaio. Questo scenario mette in evidenza come viaggiare verso le isole e le regioni del Sud Italia sia diventato particolarmente oneroso, con un costo medio per una famiglia di tre persone che può superare i 1.284 euro durante le festività.

Confronto con i voli internazionali

In netto contrasto, i voli verso le capitali europee risultano decisamente più economici. Ad esempio, un volo da Roma a Londra costa solo 92 euro, mentre un volo per Barcellona si attesta sui 110 euro. Questi prezzi sono significativamente più bassi rispetto a quelli dei voli nazionali, dove il costo medio per raggiungere una capitale europea è di 149 euro, contro i 246 euro per i voli interni. Questo divario di prezzo, che arriva fino al 65%, solleva interrogativi sulle politiche di pricing delle compagnie aeree italiane, specialmente durante le festività.

Le ragioni degli aumenti

Le ragioni di questi aumenti sproporzionati possono essere attribuite a diversi fattori, tra cui la maggiore domanda di voli durante le festività e la mancanza di alternative di trasporto. Le tratte più costose, come Milano-Palermo e Milano-Bari, mostrano incrementi significativi rispetto alla bassa stagione. Inoltre, la scarsità di collegamenti diretti verso alcune destinazioni contribuisce a far lievitare i prezzi. Altroconsumo ha già segnalato queste anomalie all’Antitrust, evidenziando come i rincari siano eccessivi e ingiustificati.

Il confronto con i treni

Un’analisi comparativa tra voli e treni rivela che anche i costi ferroviari aumentano durante le festività, ma in misura diversa. Ad esempio, il prezzo di un biglietto da Milano a Napoli può arrivare a 172 euro durante le festività, rispetto ai 76 euro in bassa stagione. Tuttavia, il treno si dimostra spesso più conveniente rispetto all’aereo, come nel caso della tratta Milano-Roma, dove il volo costa 299 euro contro i 129 euro del treno. Questo suggerisce che, nonostante i rincari, il treno potrebbe rappresentare un’alternativa più economica per molti viaggiatori.