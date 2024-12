in

Le nuove stime di crescita del PIL

La Banca d’Italia ha recentemente rilasciato un aggiornamento significativo delle sue previsioni economiche per l’anno in corso, stimando una crescita del PIL dello 0,5%. Questa revisione rappresenta un importante passo avanti rispetto alle aspettative precedenti e si allinea con le indicazioni fornite dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. La crescita prevista tiene conto delle variazioni nel numero di giornate lavorative rispetto al 2023, un fattore cruciale per la valutazione della performance economica.

Proiezioni per il quadriennio 2024-2027

Le proiezioni economiche per il quadriennio 2024-2027, elaborate nell’ambito dell’esercizio coordinato dell’Eurosistema, indicano un’accelerazione della crescita a un tasso medio dell’1,1% annuo. Questa crescita sarà sostenuta da una serie di fattori economici, tra cui l’andamento del mercato del lavoro e gli investimenti in infrastrutture. È fondamentale monitorare attentamente questi fattori nei prossimi anni per garantire una crescita sostenibile e duratura.

Inflazione e impatti futuri

Per quanto riguarda l’inflazione, la Banca d’Italia prevede un incremento all’1,1% nel 2024, con ulteriori salite al 1,5% nel biennio successivo e al 2% nel 2027. Questo aumento sarà principalmente dovuto alla riduzione dell’impatto negativo della componente energetica e agli effetti della normativa ETS2 sulle emissioni di CO2, che entrerà in vigore nel 2027. È importante notare come le politiche ambientali possano influenzare l’andamento dei prezzi e, di conseguenza, la vita economica del paese.

Andamento dei prezzi e mercati internazionali

A novembre, i prezzi import-export negli Stati Uniti hanno mostrato un aumento, con i prezzi import in crescita dello 0,1% rispetto al mese precedente e un incremento annuale dell’1,3%. I prezzi export, invece, hanno mantenuto una variazione nulla, registrando un aumento dello 0,8% su base annua, secondo i dati del Bureau of Labour Statistics. Questi dati sono indicativi di un mercato globale in evoluzione, che può avere ripercussioni anche sull’economia italiana.

Situazione delle borse e impatti locali

La Borsa di Hong Kong ha chiuso in netto calo, con l’indice Hang Seng che ha registrato una diminuzione del 2,1%, trascinato al ribasso dai settori immobiliare e dei beni di consumo. Anche le Borse cinesi continentali hanno subito perdite simili, evidenziando una certa instabilità nei mercati asiatici. Questa situazione potrebbe influenzare le decisioni di investimento in Italia e in Europa, rendendo necessario un monitoraggio costante delle dinamiche internazionali.

Inflazione in Spagna e contesto europeo

L’inflazione in Spagna ha registrato un’accelerazione nel novembre 2024, con l’indice dei prezzi al consumo che ha segnato un incremento dello 0,2% su base mensile e una crescita del 2,4% su base annua. Questi dati, confermati dall’ufficio statistico spagnolo INE, mostrano un’accelerazione rispetto al mese precedente e possono avere ripercussioni sulle politiche economiche di altri paesi europei, inclusa l’Italia. È essenziale che le autorità italiane considerino questi sviluppi nel formulare le proprie strategie economiche.