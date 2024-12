Un Natale all’insegna delle spese elevate

Con l’avvicinarsi del Natale, gli italiani si trovano a dover affrontare un periodo festivo caratterizzato da un aumento significativo delle spese. Secondo un rapporto congiunto di Facile.it e Consumerismo No Profit, si prevede che le famiglie spenderanno quasi 11 miliardi di euro solo per i regali, con una media di 256 euro a persona. Tuttavia, nonostante l’entità della spesa, ben 6,2 milioni di consumatori hanno dichiarato che quest’anno spenderanno meno rispetto al passato. Tra questi, il 47% lo farà per via dell’aumento di altre spese, mentre il 40% è in difficoltà economica.

Le spese per il pranzo e le decorazioni

Il pranzo di Natale rappresenta un’altra voce di spesa significativa. Gli italiani spenderanno in media 83 euro per il pranzo o il cenone, portando la spesa complessiva a oltre 3,5 miliardi di euro. Ma non è solo il cibo a pesare sul budget natalizio. Le decorazioni per l’albero di Natale hanno visto un incremento del 16%, con una spesa media che è passata dai 233,33 euro nel 2023 ai 270 euro nel 2024. Questo aumento si traduce in un esborso di circa 37 euro in più per le famiglie italiane.

Viaggi e vacanze durante le festività

Molti italiani scelgono di viaggiare durante le festività. Si stima che tra Natale e Capodanno, circa 11 milioni e mezzo di connazionali si concederanno una vacanza, con una spesa media di 335 euro. Tuttavia, per finanziare queste vacanze, molti si rivolgono a prestiti personali. L’analisi di Facile.it ha rivelato che chi ha richiesto un finanziamento per viaggi ha cercato di ottenere, in media, quasi 6.000 euro, un aumento del 5% rispetto all’anno precedente. Inoltre, i costi dei voli e dei treni sono aumentati drasticamente, con incrementi che raggiungono il 300% in alcuni casi.

Le bollette e i costi energetici

Non si può ignorare l’impatto delle bollette energetiche sulle spese natalizie. Gli italiani spenderanno in media 1.190 euro per il riscaldamento delle loro abitazioni durante l’inverno. Questo costo aggiuntivo si somma alle spese già elevate per i regali e i pranzi, creando una situazione di budget sempre più difficile da gestire. Le famiglie devono quindi pianificare attentamente le loro spese per affrontare un Natale che si preannuncia costoso.