Aumenti Stipendi Pubblici 2024: ecco chi guadagnerà di più e le novità per categoria

Nel 2024, i dipendenti pubblici vedranno un aumento significativo dei loro stipendi grazie ai rinnovi dei CCNL(Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro).

Questi aumenti, che vanno da 115 euro a 190 euro lordi al mese, saranno introdotti gradualmente per le diverse categorie di dipendenti della Pubblica Amministrazione.

Le trattative tra i sindacati e i ministeri competenti sono in corso e, grazie ai nuovi accordi, i dipendenti pubblici beneficeranno di un rialzo salariale che varierà a seconda della categoria e dell’inquadramento.

Novità sugli aumenti degli stipendi pubblici nel 2024

Una delle principali novità riguarda l’aumento degli stipendi dei dipendenti pubblici, che oscillerà tra 115 e 190 euro lordi al mese. Alcuni dipendenti hanno già iniziato a vedere aumenti a dicembre 2023, grazie al Decreto Anticipi, mentre altri riceveranno ulteriori aumenti nel 2024 con il rinnovo dei CCNL 2022-2024.

Gli aumenti interesseranno diverse categorie della Pubblica Amministrazione, con importi variabili in base al settore e all’inquadramento. Vediamo in dettaglio a chi spettano e di quanto saranno gli incrementi salariali.

Aumenti degli stipendi pubblici per categoria

Gli aumenti degli stipendi pubblici variano a seconda della categoria e del ruolo dei dipendenti. Ecco una panoramica dettagliata:

Forze armate : fino a 190 euro lordi al mese grazie al CCNL sicurezza e difesa . Gli importi dipenderanno dall’inquadramento specifico.

: fino a al mese grazie al . Gli importi dipenderanno dall’inquadramento specifico. Comparto Difesa e Sicurezza : circa 195 euro lordi al mese per polizia, carabinieri, guardia di finanza, esercito, marina e aeronautica. A partire dal 2024, sarà inclusa un’indennità “specifica” grazie ai fondi stanziati nella Legge di Bilancio.

: circa al mese per polizia, carabinieri, guardia di finanza, esercito, marina e aeronautica. A partire dal 2024, sarà inclusa un’indennità “specifica” grazie ai fondi stanziati nella Legge di Bilancio. Personale degli Istituti Penitenziari : aumenti fino a 200 euro lordi al mese. Nello specifico: 100 euro per gli operatori, 150 euro per gli assistenti, e 200 euro per i funzionari.

: aumenti fino a al mese. Nello specifico: per gli operatori, per gli assistenti, e per i funzionari. Dipendenti delle amministrazioni centrali dello Stato : aumenti tra 160 e 170 euro lordi al mese. Questo riguarda i ministeri, le agenzie governative come il Ministero dell’Interno, degli Esteri e l’Agenzia delle Entrate.

: aumenti tra al mese. Questo riguarda i ministeri, le agenzie governative come il Ministero dell’Interno, degli Esteri e l’Agenzia delle Entrate. Medici, infermieri e lavoratori sanitari : con il rinnovo del CCNL Sanità 2019-2021 , si prevede un aumento di 160 euro lordi circa al mese.

: con il rinnovo del , si prevede un aumento di circa al mese. Amministrazioni locali : i dipendenti che lavorano per comuni, province e città metropolitane vedranno un aumento di 140 euro lordi al mese, grazie al rinnovo del CCNL Funzioni locali .

: i dipendenti che lavorano per comuni, province e città metropolitane vedranno un aumento di al mese, grazie al rinnovo del . Vigili del fuoco : aumenti di circa 115 euro lordi al mese, previsti con il rinnovo del CCNL della categoria.

: aumenti di circa al mese, previsti con il rinnovo del CCNL della categoria. Personale ATA: aumenti tra 78 e 200 euro lordi all’anno per il personale tecnico e amministrativo scolastico, a seconda dell’inquadramento.

Aumenti per il settore scuola

Per quanto riguarda i docenti e il personale scolastico, le trattative tra il Ministero dell’Istruzione e i sindacati sono ancora in corso. Non sono stati ancora definiti gli importi esatti degli aumenti, ma ci si aspetta novità entro la fine del 2024 con il rinnovo del CCNL Scuola.

Quando arriveranno gli aumenti per i dipendenti pubblici

Gli aumenti salariali per i dipendenti pubblici entreranno in vigore non appena i rispettivi CCNL saranno ufficialmente rinnovati. Questo processo dovrebbe completarsi entro la fine del 2024.

Dettagli sugli aumenti degli stipendi pubblici 2024

La struttura degli aumenti salariali è stata pensata per garantire un aumento equo in base all’inquadramento e alle responsabilità di ciascun dipendente. I 190 euro rappresentano il massimo aumento previsto per le categorie più alte, come le forze armate, mentre i dipendenti delle amministrazioni locali e centrali riceveranno aumenti tra 140 e 170 euro.

Gli aumenti per i vigili del fuoco e il personale ATA saranno leggermente inferiori, ma comunque significativi, e dipenderanno dal ruolo specifico e dall’inquadramento.

Aggiornamenti sui CCNL in corso di rinnovo

Ecco una lista dei contratti collettivi della Pubblica Amministrazione che sono stati già rinnovati o sono in fase di trattativa:

CCNL Pubblico Impiego 2022-2024 : in fase di rinnovo.

: in fase di rinnovo. CCNL Scuola : trattative in corso per il rinnovo.

: trattative in corso per il rinnovo. CCNL Sanità 2019-2021 : valido anche per il 2024.

: valido anche per il 2024. CCNL Funzioni Locali 2019-2021 : valido anche nel 2024.

: valido anche nel 2024. CCNL Personale ATA : in fase di rinnovo.

: in fase di rinnovo. CCNL Funzioni Centrali: rinnovo in corso.

Quando arriveranno gli aumenti per i docenti?

Per i docenti, il rinnovo del CCNL Scuola è ancora in trattativa. Nonostante ciò, ci si aspetta che gli aumenti vengano applicati entro la fine del 2024, ma l’importo preciso degli aumenti salariali sarà confermato solo al termine delle negoziazioni tra il Ministero e i sindacati.

Aumenti per tutte le categorie

Gli aumenti salariali per il 2024 rappresentano un’importante novità per i dipendenti pubblici, con incrementi che variano in base alla categoria e al ruolo. Entro la fine dell’anno, una volta completate le negoziazioni e i rinnovi dei CCNL, tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione vedranno un miglioramento delle loro retribuzioni, con cifre che vanno da 115 a 200 euro lordi al mese.