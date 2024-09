Come controllare il saldo e i movimenti della carta dedicata a te: guida completa

in

La carta “dedicata a te” è uno strumento pensato per fornire un contributo una tantum di 500 euro destinato all’acquisto di beni di prima necessità o per trasporti, grazie all’integrazione del bonus benzina 2024.

In questa guida vedremo passo dopo passo come controllare il saldo e la lista movimenti della carta utilizzando gli sportelli ATM Postamat, l’unico modo attualmente disponibile per monitorare le transazioni.

Premessa: cos’è la carta dedicata a te

La carta dedicata a te è un aiuto riservato a specifici beneficiari, con l’obiettivo di supportare l’acquisto di beni alimentari e spese di trasporto. Con un importo massimo di 500 euro, la carta non consente il prelievo di contanti né la ricarica, ed è utilizzabile solo per gli acquisti nei negozi fisici aderenti. Il controllo del saldo e dei movimenti può essere effettuato esclusivamente presso gli sportelli ATM Postamat.

Dove controllare il saldo e i movimenti della carta

Il saldo e la lista dei movimenti della carta possono essere verificati presso qualsiasi ATM Postamat situato al di fuori degli uffici postali di Poste Italiane. Attualmente, non sono disponibili applicazioni o servizi digitali che permettano di gestire la carta da remoto, quindi è importante diffidare da informazioni errate.

Se incontrate difficoltà durante il controllo presso un ATM, è possibile richiedere un resoconto direttamente agli uffici di Poste Italiane.

Procedura per controllare il saldo della carta

Per verificare il saldo residuo sulla vostra carta dedicata a te, seguite questi passaggi:

Recarvi presso un ATM Postamat: assicuratevi che sia uno sportello di Poste Italiane. Inserire la carta nell’ATM: inserite la carta nell’apposito lettore. Selezionare “Visualizza saldo”: sul display dell’ATM apparirà l’opzione “Visualizza saldo”. Selezionatela. Inserire il PIN: vi verrà richiesto di inserire il PIN, consegnato separatamente durante la consegna della carta. Ricevere la stampa del saldo: dopo aver inserito il PIN, l’ATM stamperà una ricevuta con il saldo disponibile.

Procedura per controllare i movimenti della carta

Per vedere la lista dei movimenti effettuati con la carta dedicata a te, la procedura è simile a quella per il saldo:

Recarvi presso un ATM Postamat: qualsiasi sportello ATM di Poste Italiane è valido. Inserire la carta: posizionate la carta nell’apposito lettore dell’ATM. Selezionare “Visualizza lista movimenti”: tra le opzioni visualizzate, scegliete “Visualizza lista dei movimenti”. Inserire il PIN: come per il saldo, sarà necessario inserire il PIN della carta. Ricevere la stampa della lista movimenti: l’ATM stamperà una ricevuta con l’elenco dettagliato delle transazioni.

Smarrimento del PIN: cosa fare

Il PIN della carta è fondamentale per poter controllare saldo e movimenti. Se avete smarrito o danneggiato il codice, potete richiederne un duplicato presso gli uffici postali compilando l’apposito modulo. Il PIN va sempre conservato con cura e non deve mai essere condiviso o conservato insieme alla carta.

Quando controllare il saldo e i movimenti

Gli ATM Postamat sono operativi 24 ore su 24, sette giorni su sette, quindi potete verificare il saldo e i movimenti della vostra carta in qualsiasi momento. Non ci sono limitazioni specifiche, quindi il controllo può essere fatto ogni volta che lo ritenete necessario.

Funzionamento della carta dedicata a te

La carta dedicata a te funziona come una normale carta prepagata, ma con alcune limitazioni:

Utilizzo esclusivo per alimentari e trasporti : la carta può essere utilizzata solo presso i negozi fisici aderenti al circuito Mastercard e abilitati dal Ministero.

: la carta può essere utilizzata solo presso i negozi fisici aderenti al circuito Mastercard e abilitati dal Ministero. Pagamenti contactless : è possibile effettuare pagamenti senza PIN per importi inferiori ai 50 euro, se il negozio ha terminali POS abilitati.

: è possibile effettuare pagamenti senza PIN per importi inferiori ai 50 euro, se il negozio ha terminali POS abilitati. Non utilizzabile all’estero o online: la carta non può essere usata per acquisti fuori dall’Italia né per transazioni online.

Cosa fare in caso di smarrimento o furto della carta

In caso di smarrimento o furto della carta, è essenziale richiederne immediatamente il blocco. Il blocco può essere effettuato chiamando il numero gratuito 800.210.170 dall’Italia o +39.06.4526.3322 dall’estero. Dopo il blocco, è possibile richiedere una nuova carta presso gli uffici postali, compilando un modulo apposito.

In caso di smagnetizzazione o deterioramento della carta, potrete chiedere la sostituzione presso l’ufficio postale restituendo quella difettosa.

Durata della carta dedicata a te

La validità della carta è indicata sulla stessa. Ricordate che il primo pagamento deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2024, e l’intero importo deve essere utilizzato entro il 28 febbraio 2025, pena la decadenza del beneficio.

La carta dedicata a te è un utile strumento per gestire un contributo economico per acquisti essenziali. Il controllo del saldo e dei movimenti è semplice e può essere fatto in qualsiasi momento presso gli ATM Postamat. Se avete bisogno di ulteriori informazioni o assistenza, rivolgetevi a Poste Italiane o consultate l’ufficio postale più vicino.