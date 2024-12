Aumenti vertiginosi per la settimana bianca: cosa sapere per risparmiare

Aumenti dei costi per la settimana bianca

La settimana bianca si conferma un vero e proprio salasso per gli appassionati di sci, con rincari che fanno tremare i portafogli. Secondo l’ultima indagine di Altroconsumo, il costo totale per una settimana bianca a cavallo di Capodanno è aumentato del 14% rispetto all’anno precedente. Questo incremento si traduce in un budget medio di 3.125 euro per un soggiorno di coppia nelle località sciistiche più rinomate, come Bormio, Madonna di Campiglio, Courmayeur e Cortina.

Le località più costose e quelle più abbordabili

Tra le località monitorate, Tarvisio e Pila si rivelano le più abbordabili, con costi rispettivamente di 1.724 euro e 2.218 euro. Al contrario, Livigno e Cortina d’Ampezzo si posizionano tra le più care, superando i 4.000 euro. È interessante notare che, nonostante l’aumento medio, alcune località come Cortina e Madonna di Campiglio hanno registrato una lieve diminuzione dei costi rispetto all’anno scorso, rispettivamente del 4% e 3%.

Strategie per risparmiare durante la settimana bianca

Optare per la settimana bianca di Carnevale invece di quella di Capodanno può rivelarsi una strategia vincente per risparmiare. Nonostante si tratti di un periodo di alta stagione, i costi medi scendono a 1.880 euro, consentendo un risparmio di circa il 40%. Livigno, in particolare, offre un risparmio significativo, con una differenza di oltre il 50% rispetto ai costi di Capodanno.

Incrementi nei costi degli skipass

Non solo i costi per il soggiorno, ma anche le tariffe per accedere agli impianti di risalita stanno aumentando. Quest’anno, lo skipass giornaliero è aumentato mediamente del 4,1%, mentre il ticket settimanale ha visto un rincaro del 3,8%. Per una famiglia di tre persone, il costo per lo skipass può arrivare a 186 euro al giorno, con punte di 250 euro nelle località più costose.

Conclusioni e suggerimenti finali

In un contesto di rincari generalizzati, è fondamentale pianificare con attenzione la propria settimana bianca. Scegliere località meno costose, considerare periodi alternativi e prestare attenzione ai costi degli skipass sono strategie essenziali per godere della neve senza svuotare il portafoglio. Con un po’ di pianificazione, è possibile vivere un’esperienza indimenticabile sulla neve, anche in tempi di crisi economica.