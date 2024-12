Un’azione di ritorsione?

La Cina ha recentemente annunciato l’apertura di un’indagine su Nvidia, il gigante statunitense dei semiconduttori, per sospette violazioni delle leggi antimonopolio. Questa mossa è ampiamente interpretata come una reazione alle crescenti restrizioni imposte da Washington sul settore dei chip cinesi. Le autorità cinesi, attraverso l’Amministrazione Statale per la Regolamentazione del Mercato, non hanno fornito dettagli specifici riguardo alle presunte infrazioni, ma hanno sottolineato che Nvidia potrebbe aver violato gli impegni assunti durante l’acquisizione di Mellanox Technologies nel 2020.

Implicazioni per il mercato dei semiconduttori

Le azioni di Nvidia hanno subito un calo del 2,5% dopo l’annuncio dell’indagine, evidenziando l’impatto immediato che le tensioni geopolitiche possono avere sulle aziende tecnologiche. Tuttavia, esperti del settore ritengono che l’indagine potrebbe non avere conseguenze significative nel breve termine, poiché molti dei chip più avanzati di Nvidia sono già soggetti a restrizioni di vendita in Cina. Questo scenario suggerisce che, sebbene l’indagine possa generare preoccupazioni, l’effetto reale sulle operazioni di Nvidia potrebbe essere limitato.

Le tensioni tra Stati Uniti e Cina

Questa indagine arriva in un momento critico, poiché gli Stati Uniti hanno recentemente implementato il loro terzo giro di restrizioni in tre anni sull’industria dei semiconduttori cinesi. Le nuove misure hanno colpito 140 aziende, inclusi produttori di attrezzature per chip, aumentando ulteriormente le tensioni tra le due potenze. In risposta, la Cina ha vietato l’esportazione di minerali critici come gallio, germanio e antimonio verso gli Stati Uniti, segnando un ulteriore inasprimento delle relazioni commerciali. Questi sviluppi pongono interrogativi sul futuro della cooperazione tecnologica tra i due paesi e sulle strategie che le aziende come Nvidia dovranno adottare per navigare in questo ambiente complesso.