Aumento degli stipendi per i lavoratori del turismo: guida completa 2024

A partire da giugno 2024, i lavoratori del settore turistico in Italia vedranno un significativo aumento dei loro stipendi, frutto del rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) per i pubblici esercizi, la ristorazione collettiva e commerciale, e il turismo.

Questo aggiornamento contrattuale, atteso da tempo, coinvolgerà oltre un milione di dipendenti in più di 300.000 aziende del settore.

Novità del rinnovo del CCNL turismo 2024

Il rinnovo del CCNL per il settore turistico è stato siglato il 5 giugno 2024 e prevede un aumento dello stipendio fino a 200 euro per i lavoratori. Questo accordo, che resterà in vigore fino al 31 dicembre 2027, introduce anche miglioramenti significativi nell’assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti. Il contratto è stato firmato dai principali sindacati di categoria, tra cui Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs, insieme alle associazioni datoriali come Fipe Confcommercio, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, e Agci Servizi.

Dettagli dell’aumento di stipendio

L’aumento dello stipendio sarà applicato direttamente in busta paga a partire da giugno 2024 e non richiederà alcuna richiesta o domanda da parte dei lavoratori. Il rialzo salariale sarà distribuito in cinque tranche, con importi specifici determinati in base al livello di inquadramento dei dipendenti. Ecco la ripartizione delle tranche per un lavoratore di 4° livello:

giugno 2024 : 50 euro

: 50 euro giugno 2025 : 40 euro

: 40 euro giugno 2026 : 40 euro

: 40 euro giugno 2027 : 30 euro

: 30 euro dicembre 2027: 40 euro

L’aumento di stipendio interesserà tutti i lavoratori assunti con il CCNL Pubblici Esercizi FIPE. Questo include una vasta gamma di attività e imprese, tra cui:

ristoranti tradizionali, self-service, fast food, trattorie, pizzerie, ecc.

piccole pensioni, locande, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, locali notturni

chioschi di vendita di bibite e gelati, laboratori artigianali di pasticceria

posti di ristoro in autostrade, stazioni ferroviarie, aeroporti e porti

bar aziendali, stabilimenti balneari, palestre e impianti sportivi

aziende di catering e ristorazione collettiva, anche in appalto

L’aumento salariale riguarda un settore vitale per l’economia italiana, con un fatturato annuo che supera gli 80 miliardi di euro. Il miglioramento delle condizioni economiche dei lavoratori contribuirà a sostenere la crescita e la competitività del settore, incentivando la qualità del servizio e la soddisfazione del personale.

Tempistiche e modalità di erogazione

L’aumento degli stipendi inizierà a partire da giugno 2024, con la prima tranche di 50 euro. Le successive tranche saranno erogate annualmente fino a dicembre 2027. L’incremento è automatico e non richiede alcuna azione da parte dei lavoratori, se non la verifica della corretta applicazione in busta paga.

Il rinnovo del CCNL per i lavoratori del turismo rappresenta un passo importante verso il miglioramento delle condizioni lavorative nel settore. L’aumento dello stipendio, insieme agli altri benefici introdotti, mira a valorizzare e riconoscere l’importante contributo dei lavoratori del turismo all’economia italiana. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, si consiglia di consultare le fonti ufficiali del proprio sindacato o associazione datoriale di riferimento.