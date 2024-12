Il deficit commerciale americano in crescita

Nel mese di novembre, il deficit della bilancia commerciale degli Stati Uniti ha mostrato un aumento significativo, superando le aspettative degli analisti. Secondo i dati preliminari rilasciati dal dipartimento del Commercio, il deficit ha raggiunto i 102,86 miliardi di dollari, segnando un incremento del 4,7% rispetto al mese precedente. Questo aumento è stato principalmente influenzato dall’andamento delle importazioni, che hanno totalizzato 279,2 miliardi di dollari, con un incremento di 12 miliardi rispetto a ottobre.

Le esportazioni e il loro impatto

Le esportazioni di beni, invece, hanno registrato un aumento, totalizzando 176,4 miliardi di dollari, con un incremento di 7,4 miliardi rispetto al mese precedente. Tuttavia, nonostante questo aumento, il saldo della bilancia commerciale è stato fortemente influenzato dall’aumento delle importazioni, evidenziando una continua dipendenza degli Stati Uniti dai beni esteri. Questo scenario potrebbe avere ripercussioni significative sull’economia americana, influenzando le politiche commerciali future.

Progetti di sviluppo della rete elettrica in Italia

In un contesto di crescita economica, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica italiano ha approvato 25 progetti per lo sviluppo della rete elettrica nazionale, gestiti da Terna, per un valore complessivo di oltre 2,3 miliardi di euro. Questi progetti, tra cui Elmed, Adriatic Link e Bolano-Annunziata, non solo miglioreranno l’infrastruttura energetica, ma porteranno anche benefici ambientali e sociali, riducendo l’impatto paesaggistico e liberando territorio per altre attività.

Le prospettive economiche della Cina

La Banca Mondiale ha recentemente rivisto al rialzo le stime di crescita economica della Cina per quest’anno e il prossimo. Tuttavia, emergono preoccupazioni riguardo alla fiducia dei consumatori e al settore immobiliare, che potrebbero influenzare negativamente la crescita futura. Le sfide interne, unite all’imminente aumento dei dazi imposti dagli Stati Uniti, pongono interrogativi sulla sostenibilità di questa crescita. Le borse cinesi hanno mostrato andamenti contrastanti, con Hong Kong che è rimasta quasi invariata, mentre Shanghai e Shenzhen hanno registrato lievi rialzi, sostenuti dal settore tecnologico.

Andamento delle borse asiatiche

In Giappone, la Borsa di Tokyo ha chiuso in netto rialzo, trainata dal settore elettronico e dal deprezzamento dello yen. L’indice Nikkei ha segnato un aumento dell’1,8%, mentre il Topix è cresciuto dell’1,26%. Tra i titoli in evidenza, aziende come Advantest, Tdk e Nidec Corp hanno mostrato significativi guadagni, riflettendo un clima di ottimismo nel mercato azionario giapponese.