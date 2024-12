Investimenti per la rete elettrica italiana

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in collaborazione con gli assessorati regionali competenti, ha recentemente dato il via libera a ben 25 progetti di sviluppo della rete elettrica in Italia per il 2024. Questi interventi, gestiti da Terna, prevedono un investimento complessivo di oltre 2,3 miliardi di euro, come riportato in una nota ufficiale del gruppo. L’obiettivo principale di questi progetti è quello di modernizzare e potenziare l’infrastruttura elettrica nazionale, garantendo così una maggiore efficienza e sostenibilità.

Benefici ambientali e sociali

I progetti approvati non solo mirano a migliorare la rete elettrica, ma porteranno anche significativi vantaggi ambientali, sociali ed economici. Tra le principali opere previste, si segnala la realizzazione di oltre 560 km di nuove linee sottomarine o interrate, che contribuiranno a ridurre l’impatto paesaggistico e ambientale. Inoltre, questi interventi permetteranno la rimozione di circa 100 sostegni e la liberazione di oltre 70 ettari di territorio, con effetti positivi per le comunità locali, che beneficeranno di un ambiente più pulito e meno congestionato.

Progetti chiave e collaborazioni internazionali

Tra i progetti più importanti autorizzati dal Ministero figura l’elettrodotto Elmed, un collegamento da 600 MW tra Italia e Tunisia, realizzato in collaborazione con STEG, il gestore tunisino. Questo elettrodotto, lungo circa 220 km, è co-finanziato con 307 milioni di euro dal programma europeo Connecting Europe Facility. Tale progetto rappresenta un passo significativo verso l’integrazione delle reti elettriche europee e africane, promuovendo la cooperazione internazionale nel settore energetico.

In sintesi, l’approvazione di questi progetti da parte del Ministero dell’Ambiente segna un importante passo avanti per la sostenibilità energetica in Italia, contribuendo a un futuro più verde e interconnesso. Con un investimento così sostanzioso, l’Italia si prepara a rafforzare la propria rete elettrica, garantendo al contempo benefici tangibili per l’ambiente e le comunità locali.