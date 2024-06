Aumento stipendio dipendenti pubblici 2024: quando arriva, a chi spetta e le novità

Nel 2024, i dipendenti pubblici vedranno un aumento dello stipendio grazie ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) per il triennio 2022-2024.

Questo incremento varia da 160 a 190 euro al mese, pari a un aumento del 6%. In questa guida, esploriamo come funziona l’aumento, quando verrà applicato e chi ne beneficerà. Inoltre, analizziamo le altre novità introdotte per i dipendenti pubblici.

Come funziona l’aumento dello stipendio per i dipendenti pubblici nel 2024

L’aumento di stipendio per i dipendenti pubblici è stato applicato direttamente in busta paga a partire dal 1° gennaio 2024. Questo incremento è frutto dei negoziati accelerati per chiudere i rinnovi dei CCNL pubblici, annunciati alla vigilia dell’approvazione della legge di bilancio 2024.

Attualmente, sono in corso i rinnovi del CCNL Funzioni centrali e del CCNL Funzioni locali per il periodo 2019-2021. Per altri comparti, i rinnovi sono stati già effettuati e gli aumenti sono stati in parte erogati.

Tempistiche dell’aumento

Da gennaio 2024, la maggior parte dei dipendenti pubblici ha iniziato a ricevere l’aumento di stipendio. Tuttavia, alcuni comparti, come i dipendenti inquadrati con il CCNL Funzioni centrali, sono ancora in attesa dell’adeguamento. Questo rinnovo riguarda circa 193.000 statali e dovrebbe essere completato entro la fine del 2024. Una volta rinnovato il contratto, questi dipendenti riceveranno anche gli arretrati.

Entità dell’aumento stipendiale

L’aumento dello stipendio per i dipendenti pubblici nel 2024 è pari al 6% della paga mensile. In termini pratici, ciò si traduce in un incremento medio di 160 euro al mese per la maggior parte del personale della pubblica amministrazione, con punte fino a 190 euro per alcune categorie specifiche, come il personale delle forze armate e dell’ordine.

Altri aumenti stipendiali e novità per il 2024

Oltre agli aumenti derivanti dai rinnovi contrattuali, il governo ha introdotto ulteriori incrementi in busta paga per il 2024:

Bonus lavoratori dipendenti : grazie al taglio del cuneo fiscale 2024, anche i dipendenti pubblici beneficeranno di questo bonus.

: grazie al taglio del cuneo fiscale 2024, anche i dipendenti pubblici beneficeranno di questo bonus. Indennità di vacanza contrattuale : pari all’1,5% della retribuzione spettante, questa indennità è prevista per i periodi di vacanza contrattuale.

: pari all’1,5% della retribuzione spettante, questa indennità è prevista per i periodi di vacanza contrattuale. Riforma IRPEF 2024: gli incrementi in busta paga derivano anche dalla riforma dell’IRPEF, che ha introdotto nuovi scaglioni fiscali più favorevoli.

Rinnovi dei contratti pubblici

Dal 2022, sotto il governo Meloni, sono stati rinnovati numerosi CCNL pubblici, tra cui:

CCNL pubblico impiego 2022-2024

CCNL scuola

CCNL sanità 2019-2021

CCNL funzioni locali 2019-2021

CCNL personale ATA

CCNL funzioni centrali

Altri aiuti e aggiornamenti

Oltre agli aumenti salariali, ci sono ulteriori guide utili per i dipendenti pubblici, tra cui:

L’aumento dello stipendio per i dipendenti pubblici nel 2024 rappresenta un importante beneficio economico per moltissimi lavoratori del settore pubblico. È essenziale rimanere aggiornati sulle nuove normative e sui rinnovi contrattuali per comprendere appieno i vantaggi derivanti da queste misure. Continuate a seguire le nostre guide e aggiornamenti per massimizzare i benefici offerti dalle politiche di sostegno ai lavoratori pubblici.