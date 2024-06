Bonus donne 2024: cos’è, come funziona e a chi spetta

Il bonus donne 2024 è stato introdotto per incentivare l’assunzione di donne in tutta Italia, con particolare attenzione alle regioni del Mezzogiorno.

Questo incentivo, che prevede uno sgravio contributivo totale per le assunzioni a tempo indeterminato, è stato stabilito dal Decreto Primo Maggio 2024, approvato dal Senato il 25 giugno 2024.

In questa guida spiegheremo in modo chiaro e dettagliato cos’è il bonus donne 2024, a chi spetta, quando sarà disponibile e come funziona.

Cos’è il bonus donne 2024

Il bonus donne 2024 consiste in un esonero pari al 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro che assumono lavoratrici svantaggiate a tempo indeterminato. L’incentivo, riconosciuto fino a 650 euro al mese per un massimo di 24 mesi, mira a promuovere la parità di opportunità nel mercato del lavoro.

A chi spetta il bonus donne 2024

Il bonus donne 2024 è rivolto ai datori di lavoro privati che assumono lavoratrici svantaggiate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025. Le beneficiarie devono essere donne di qualsiasi età e residenti in Italia, che non hanno avuto un impiego regolarmente retribuito per almeno 24 mesi.

Nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna), lo sgravio spetta anche per le assunzioni di donne senza occupazione da almeno 6 mesi.

Come funziona il bonus donne 2024

Il bonus donne 2024 prevede l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, esclusi i contributi per le prestazioni pensionistiche a carico del dipendente e le prestazioni INAIL. Le aliquote di contribuzione ai fini pensionistici (IVS) sono generalmente pari al 33%, suddivise in 23,81% a carico del datore di lavoro e 9,19% a carico del lavoratore.

Il Decreto Primo Maggio 2024 specifica che:

l’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico o di apprendistato

le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati in ciascun mese e il numero medio dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti

per i dipendenti con contratto a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore dell’orario normale di lavoro a tempo pieno

per i datori di lavoro che usufruiscono dell’esonero, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027, si considera l’imposta che si sarebbe determinata senza applicare il bonus donne 2024

Le modalità di attuazione dell’esonero saranno definite con un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con l’INPS.

Cumulabilità

Il bonus donne 2024 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. Tuttavia, è compatibile con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione, come il Superbonus lavoro 2024 o il bonus nuove assunzioni 2024.

Come richiedere il bonus donne 2024

Non sono ancora state chiarite le modalità di richiesta del bonus donne 2024 per i datori di lavoro aventi diritto. L’INPS gestirà le procedure e le istanze. Appena saranno disponibili dettagli sul decreto attuativo, forniremo ulteriori aggiornamenti.

Quando arriva il bonus donne 2024

Il bonus donne 2024 dovrebbe essere operativo entro la fine del 2024, una volta pubblicato il decreto attuativo della misura.

Risorse

Il Decreto Primo Maggio 2024 ha stanziato i seguenti fondi per il bonus donne 2024:

7,1 milioni di euro per il 2024

107,3 milioni di euro per il 2025

208,2 milioni di euro per il 2026

115,7 milioni di euro per il 2027

Questi fondi provengono dal Programma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027.

