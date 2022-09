Aurora da Metamask a Gate.io: ecco come fare

in

Per trasferire Aurora (ETH) da MetaMask a Gate.io, in primo luogo, è necessario copiare l’indirizzo di deposito ETH in Gate.io.

Quindi, incolla quell’indirizzo in MetaMask.

Inserisci l’importo da trasferire e conferma il trasferimento.

Per trasferire Aurora (ETH) da MetaMask a Gate.io, è applicabile una tassa sul gas da ~ 0,001362 a 0,002531 ETH.

Tuttavia, questa tassa sul gas non è standard e varia a seconda della congestione della blockchain.

L’elaborazione del deposito Aurora ETH in Gate.io richiede in genere da 1 a 5 minuti.

Due modi per inviare Aurora (ETH) da MetaMask a Gate.io

Passaggi per trasferire Aurora (ETH) dall’applicazione mobile MetaMask all’applicazione mobile Gate.io.

Passaggi per trasferire Aurora (ETH) da MetaMask a Gate.io

Fai clic su “Deposita” nel Gate.io Copia l’indirizzo di deposito ETH Aurora Apri la MetaMask e fai clic su “Invia“ Incolla l’indirizzo di deposito ETH Aurora e inserisci l’importo Conferma il trasferimento Controlla i trasferimenti recenti

1. Fai clic su “Deposita” nel Gate.io

Accedi al tuo account Gate.io inserendo le tue credenziali.

Per l’accesso istantaneo, è possibile eseguire la scansione del codice QR visualizzato sul sito Web dall’applicazione Gate.io.

Successivamente, devi inserire il codice di Google Authenticator per entrare.

Dopo l’accesso, puoi vedere più opzioni nella parte superiore della pagina web.

Nell’angolo in alto a destra del sito Web, sarai in grado di vedere Wallet, Ordine e altre icone.

Devi passare il mouse sopra il “Portafoglio” e fare clic su “Panoramica fondi“.

2. Copia l’indirizzo di deposito ETH Aurora

Ora, il valore totale del tuo asset è visibile.

Appena sopra il valore totale dell’asset, ci saranno alcuni pulsanti che includono Deposito, Prelievo, Commercio e Trasferimento push.

Poiché stai depositando Aurora (ETH) su Gate.io, devi fare clic su “Deposita“.

Facendo clic su Deposita verrai indirizzato alla finestra di deposito in cui è necessario selezionare l’asset crittografico.

Fai clic sulla casella a discesa “Coin” e utilizza la casella di ricerca per cercare Aurora (ETH).

Una volta trovato Aurora (ETH), toccalo per vedere l’indirizzo di deposito e il codice QR.

Ora, fai clic sul pulsante “Copia” o scansiona il codice QR.

Nota: il limite minimo di deposito di ETH in Gate.io è 0,0001 ETH.

3. Apri la MetaMask e fai clic su “Invia“

Apri l’estensione MetaMask e digita la password per sbloccarla.

Se non hai aggiunto Aurora a MetaMask, devi prima aggiungerlo.

Assicurati di essere nella Mainnet Aurora. Altrimenti, è necessario cambiare rete.

Appena sotto il saldo ETH, potresti vedere tre opzioni: Acquista, Invia e Scambia.

Dal momento che stai ritirando ETH da Gate.io, fai clic su “Invia“.

4. Incolla l’indirizzo di deposito ETH Aurora e inserisci l’importo

Ora devi incollare l’indirizzo di deposito ETH che hai copiato nel passaggio 2.

Quindi, inserisci l’importo di ETH da trasferire nel campo Importo.

Infine, fai clic su “Avanti“.

5. Conferma il trasferimento

Facendo clic su Avanti, è stato avviato il trasferimento.

Di conseguenza, il MetaMask Wallet ti mostrerà i dettagli della tassa sul gas in base alla congestione della blockchain.

Se sei soddisfatto della tariffa del gas, fai clic su “Conferma“.

Altrimenti, sii inattivo. La tariffa del gas viene cambiata ogni 10-30 secondi.

Questo è tutto. Hai trasferito con successo Aurora (ETH) da MetaMask a Gate.io.

6. Controlla i trasferimenti recenti

Dopo alcuni secondi o minuti di trasferimento, è possibile controllare i dettagli del trasferimento recente.

Per controllare i dettagli del trasferimento recente in MetaMask, devi andare alla scheda “Attività” in prima pagina.

Per controllare il trasferimento recente in Gate.io, scorri un po ‘verso il basso se sei nella pagina “Deposito”. Altrimenti, vai a Panoramica dei fondi > portafoglio – > deposito.

Installare Gate.io applicazione Tocca “Deposita“ Copia l’indirizzo di deposito ETH Aurora Apri la MetaMask e tocca “Invia“ Incolla l’indirizzo di deposito ETH Aurora e inserisci l’importo Tocca “Invia“ Controlla i trasferimenti recenti

1. Installare Gate.io applicazione

Se hai già installato Gate.io’applicazione mobile, puoi saltare questo passaggio.

Gate.io è disponibile sia su Android che su iOS.

È disponibile anche come applicazione desktop: Windows e Mac OS.

Coloro che desiderano una versione più leggera dell’applicazione Gate.io possono andare qui: Android e iOS.

2. Tocca “Deposito“

Aprire l’applicazione Gate.io.

Tocca “Icona portafoglio” nella parte inferiore dello schermo.

Quindi, tocca il pulsante “Deposito” appena sotto il saldo del conto del portafoglio.

3. Copia l’indirizzo di deposito ETH Aurora

Dopo aver toccato Deposita, è necessario selezionare la moneta da inviare.

Utilizza la casella di ricerca per trovare Aurora (ETH).

Una volta trovato, toccalo per vedere l’indirizzo di deposito ETH.

Ora tocca “Copia” per copiare l’indirizzo di deposito o scansionare il codice QR.

Nota: il limite minimo di deposito di ETH in Gate.io è 0,0001 ETH.

4. Apri la MetaMask e tocca “Invia“

Avviare l’applicazione MetaMask.

Se non hai aggiunto Aurora a MetaMask, devi prima aggiungerlo.

Devi passare ad Aurora Mainnet se ti trovi sull’altra rete.

Quindi, è necessario toccare “Invia“.

5. Incolla l’indirizzo di deposito ETH Aurora e inserisci l’importo

Toccando Invia, atterrerai alla pagina Invia.

Qui, è necessario incollare l’indirizzo di deposito ETH copiato nel passaggio 3 e toccare “Avanti“.

Ora, inserisci la quantità di ETH che desideri inviare a Gate.io e tocca “Avanti“.

6. Tocca “Invia“

La finestra Conferma si aprirà dopo aver toccato “Avanti”.

Controlla i dettagli della tariffa del gas e tocca “Invia“.

7. Controlla i trasferimenti recenti

Per vedere i trasferimenti recenti nell’applicazione MetaMask, è necessario toccare Aurora (ETH) sotto “Token”.

Per vedere i trasferimenti recenti nell’applicazione Gate.io, tocca l’icona “transazione recente” nella pagina “Deposito“.

Conclusione

Per inviare Aurora (ETH) da MetaMask a Gate.io, tutto ciò che serve è il Gate.io indirizzo di deposito ETH e abbastanza ETH in MetaMask.

Assicurarsi di selezionare la stessa rete su entrambi i lati. E, essere sulla rete corrispondente nella tua MetaMask per visualizzare l’ETH da inviare.

Per rendere più sicuri i tuoi account Gate.io, puoi installare e utilizzare l’applicazione Gate.io Validator.

Puoi anche visualizzare i dettagli della transazione su Aurorascan.dev inserendo l’ID della transazione.