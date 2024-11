Un avvio incoraggiante per i mercati europei

Le borse europee hanno aperto la giornata con un segno positivo, in particolare il Ftse Mib di Piazza Affari, che ha registrato un incremento dello 0,7%, raggiungendo i 34.180 punti. Questo slancio è stato principalmente alimentato da un forte interesse per Banco Bpm, il quale ha visto un aumento del 7,5% dopo la pubblicazione dei risultati finanziari e l’annuncio di un’OPA su Anima a 6,2 euro per azione. Anche Bper ha beneficiato di questa ondata di acquisti, con un incremento del 2,5%, seguita da Banca Popolare di Sondrio e Unipol, entrambe in crescita del 2,3%.

Focus sulle decisioni delle banche centrali

Con la reazione iniziale alla vittoria di Trump nelle elezioni americane ormai smaltita, l’attenzione degli investitori si è spostata nuovamente sull’andamento dell’economia e sulle politiche monetarie. Oggi sono in programma importanti riunioni della Fed e della Bank of England, entrambe attese a un possibile taglio dei tassi di interesse di 25 punti base. La conferenza stampa del presidente della Fed, Jerome Powell, sarà particolarmente attesa, poiché potrebbe fornire indicazioni sulle future mosse della banca centrale e rispondere a domande riguardanti le prossime elezioni presidenziali americane.

Dati macroeconomici e performance del mercato obbligazionario

Nel frattempo, i dati macroeconomici provenienti dalla Germania hanno mostrato un calo della produzione industriale del 2,5% a settembre, un risultato peggiore delle attese, accompagnato da un decremento delle esportazioni del 1,7%. Questi dati potrebbero influenzare le decisioni delle banche centrali e la percezione del mercato. Sul fronte obbligazionario, lo spread Btp-Bund si attesta a 130 punti base, con il rendimento del decennale italiano al 3,74% e quello del benchmark tedesco al 2,44%. Gli investitori continuano a monitorare attentamente questi indicatori, poiché potrebbero avere un impatto significativo sulle strategie di investimento.

Andamento delle materie prime e del mercato valutario

Per quanto riguarda le materie prime, il prezzo del petrolio rimane sostanzialmente invariato, con il Brent che si attesta intorno ai 75 dollari al barile. L’oro, dopo un brusco calo, si stabilizza a 2.665 dollari. Sul mercato valutario, il cambio euro/dollaro ha mostrato un leggero recupero, salendo a 1,076, mentre il dollaro/yen oscilla intorno a 154. Infine, nel mondo delle criptovalute, il Bitcoin mantiene una posizione sopra i 75 mila dollari, continuando a suscitare l’interesse degli investitori.