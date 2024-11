Un evento imperdibile a Napoli

Il prossimo 8 novembre, Napoli si prepara a vivere un evento straordinario con l’apertura di La Yogurteria Art Caffè, un nuovo locale che promette di rivoluzionare il modo di gustare caffè e frozen yogurt. Situato in via Alessio Mazzocchi 42, questo nuovo punto di incontro non sarà solo un luogo dove consumare bevande e dessert, ma un’esperienza sensoriale completa, arricchita da musica, animazione e assaggi gratuiti. La partnership tra La Yogurteria e Nescafé segna un passo importante nel mondo della ristorazione, unendo l’eccellenza del marchio italiano con la forza di un gigante internazionale.

Un menù innovativo e ricco di sorprese

La Yogurteria Art Caffè non si limiterà a offrire caffè pregiati e yogurt gelato, ma presenterà anche una Limited Edition di Frozen Yogurt Nescafé. Questa creazione unica combina il gusto intenso e avvolgente del caffè con la freschezza e la cremosità del frozen yogurt, promettendo di conquistare i palati dei napoletani. Il cuore del locale sarà rappresentato dalla selezione di caffè della linea Nescafé Espresso Bar, un blend di alta qualità realizzato con chicchi provenienti da fonti responsabili, garantendo così un’esperienza di gusto autentica e sostenibile.

Formazione e qualità al primo posto

Per garantire un servizio di alta qualità, lo staff di La Yogurteria Art Caffè parteciperà a corsi pratici presso la Nestlé Coffee Academy. Questi corsi permetteranno ai baristi di approfondire le tecniche di estrazione, dall’espresso al filtro, e di apprendere l’arte del latte art, trasformando ogni cappuccino in un’opera d’arte. Alberto Langella, CEO e fondatore de La Yogurteria, ha sottolineato l’importanza di questa collaborazione, evidenziando come entrambe le aziende condividano una visione comune di qualità e innovazione. Anche Nescafé ha espresso entusiasmo per questa partnership, promettendo un menù ricco di bevande, dalle tradizionali a creazioni originali, che sapranno sorprendere i clienti.

Un punto di riferimento per gli amanti del caffè e del frozen yogurt

L’inaugurazione di La Yogurteria Art Caffè non rappresenta solo un nuovo locale, ma una vera e propria celebrazione del gusto e della qualità. Con momenti di intrattenimento e assaggi gratuiti, sarà un’opportunità imperdibile per tutti coloro che desiderano scoprire questa novità nel cuore di Napoli. Se siete alla ricerca di un luogo dove gustare un caffè esclusivo o assaporare un frozen yogurt in una versione innovativa, La Yogurteria Art Caffè è il posto giusto per voi. Non perdete l’occasione di vivere un’esperienza unica che unisce tradizione e innovazione, in un ambiente accogliente e stimolante.