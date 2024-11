in

Un avvio promettente per Piazza Affari e le borse europee

Il Ftse Mib ha aperto la giornata con un incremento dello 0,5%, raggiungendo i 33.500 punti. Tra i titoli che hanno registrato le performance migliori, spiccano Prysmian con un aumento del 1,8%, Azimut a +1,5% e Unipol che guadagna 1,4%. Questo avvio positivo arriva dopo una giornata di vendite, innescate dall’escalation delle tensioni in Ucraina.

Attesa per i conti di Nvidia

Il mercato si prepara a ricevere i risultati finanziari di Nvidia, che saranno pubblicati stasera dopo la chiusura di Wall Street. Gli investitori sono particolarmente interessati a questi dati, poiché Nvidia è un attore chiave nel settore della tecnologia e dei semiconduttori. Le aspettative sono elevate, e qualsiasi sorpresa potrebbe influenzare significativamente il mercato.

Inflazione nel Regno Unito e report Bce

Un altro punto di attenzione è rappresentato dall’inflazione nel Regno Unito, che ha mostrato un’accelerazione al 2,3% su base annua, con un dato core che si attesta al 3,3%. Questo aumento potrebbe avere ripercussioni sulle politiche monetarie future. Inoltre, è previsto un report della Banca Centrale Europea sulle negoziazioni salariali, che potrebbe fornire ulteriori indicazioni sullo stato dell’economia europea.

Monitoraggio delle manovre politiche

Nel contesto attuale, gli investitori continuano a seguire con attenzione le manovre politiche di Trump, in vista del suo insediamento alla Casa Bianca. Le decisioni politiche e le strategie economiche del nuovo governo potrebbero influenzare i mercati globali e le dinamiche economiche in Europa.

Andamento del mercato obbligazionario e delle materie prime

Nel mercato obbligazionario, lo spread Btp-Bund si attesta a 120 punti base, con il rendimento del decennale italiano intorno al 3,57% e quello del benchmark tedesco al 2,37%. Per quanto riguarda le materie prime, il petrolio Brent oscilla intorno ai 73,5 dollari al barile, mentre l’oro risale a 2.623 dollari l’oncia, segnalando un interesse crescente per i beni rifugio in un contesto di incertezze economiche.

Situazione sul mercato valutario e criptovalute

Nel mercato valutario, il cambio euro/dollaro si mantiene stabile a 1,057, mentre il dollaro/yen sale a 157,3. Nel mondo delle criptovalute, il Bitcoin scambia a ridosso dei 93.000 dollari, continuando a mostrare una volatilità significativa che attira l’attenzione degli investitori.