Un avvio incoraggiante per le borse europee

Le borse europee, tra cui Piazza Affari, hanno registrato un avvio positivo, con il Ftse Mib che segna un incremento dello 0,5% a 33.500 punti. Tra i titoli in evidenza, spiccano Prysmian con un +1,8%, Azimut a +1,5% e Unipol che guadagna l’1,4%. Questo rialzo arriva dopo una giornata di vendite, innescate dall’escalation delle tensioni in Ucraina, che ha messo sotto pressione i mercati.

Attesa per i risultati di Nvidia

Il focus degli investitori si sposta ora sui risultati finanziari di Nvidia, attesi per stasera dopo la chiusura di Wall Street. Le aspettative sono elevate, considerando il ruolo cruciale che l’azienda gioca nel settore della tecnologia e dell’intelligenza artificiale. Gli analisti sono ansiosi di vedere come Nvidia affronterà le sfide del mercato e quali saranno le sue previsioni per il futuro. Questo evento potrebbe influenzare non solo il titolo di Nvidia, ma anche l’andamento generale del settore tecnologico.

Inflazione e manovre politiche in Europa

In aggiunta, è previsto il report della Banca Centrale Europea sulle negoziazioni salariali, un tema di grande rilevanza in un contesto di inflazione crescente. Recentemente, l’inflazione nel Regno Unito ha mostrato un’accelerazione, raggiungendo il 2,3% su base annua, con un dato core al 3,3%. Questo scenario potrebbe influenzare le decisioni della BCE e le politiche monetarie future. Gli investitori continuano a monitorare anche le manovre politiche di Donald Trump, in vista del suo insediamento alla Casa Bianca, che potrebbero avere ripercussioni sui mercati globali.

Mercati obbligazionari e materie prime

Nel mercato obbligazionario, lo spread Btp-Bund si attesta a 120 punti base, con il rendimento del decennale italiano intorno al 3,57% e quello del benchmark tedesco al 2,37%. Le materie prime mostrano movimenti interessanti, con il petrolio Brent che oscilla intorno ai 73,5 dollari al barile e l’oro che risale a 2.623 dollari l’oncia. Questi fattori sono cruciali per comprendere le dinamiche economiche attuali e le aspettative future.

Andamento delle valute e criptovalute

Nel mercato valutario, il cambio euro/dollaro si mantiene stabile a 1,057, mentre il dollaro/yen sale a 157,3. Le criptovalute, in particolare il Bitcoin, scambiano a ridosso dei 93.000 dollari, evidenziando un interesse crescente per questo asset. La volatilità di questi mercati richiede attenzione e analisi approfondite da parte degli investitori.