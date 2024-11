Panoramica sull’andamento delle borse europee

Le borse europee hanno aperto la giornata con un avvio sottotono, riflettendo l’incertezza degli investitori riguardo alle recenti dichiarazioni di Donald Trump e agli sviluppi macroeconomici. Il principale indice italiano, il Ftse Mib, ha registrato una flessione dello 0,5%, attestandosi intorno ai 33.000 punti. Tra i titoli in evidenza, Saipem ha guadagnato 1,6%, mentre Stm e Stellantis hanno visto un calo del 1,3%.

Focus sui dati economici e sull’inflazione

Oggi l’attenzione degli operatori è rivolta al core PCE, un indicatore chiave per l’inflazione americana, che potrebbe fornire indicazioni preziose dopo i recenti verbali della Federal Reserve. Questi ultimi hanno rivelato l’intenzione della Fed di procedere con cautela nei tagli dei tassi di interesse. Inoltre, sono attesi dati sulle richieste di sussidi di disoccupazione, sugli ordini di beni durevoli e sulle vendite di abitazioni, che potrebbero influenzare ulteriormente le decisioni di politica monetaria.

Le mosse delle banche centrali e l’impatto sui mercati

Un altro elemento da considerare è il recente taglio del tasso di riferimento da parte della Reserve Bank of New Zealand, che ha portato il tasso al 4,25%, in linea con le aspettative degli analisti. Questo sviluppo potrebbe avere ripercussioni sui mercati globali, specialmente in un contesto in cui gli investitori sono cauti. Domani, Wall Street rimarrà chiusa per festività, mentre venerdì si attende la pubblicazione dei dati sui prezzi al consumo in Europa, che potrebbero influenzare le decisioni delle banche centrali.

Analisi dei mercati obbligazionari e delle materie prime

Nel mercato obbligazionario, lo spread Btp-Bund continua a oscillare intorno ai 126 punti base, con il rendimento del decennale italiano fissato al 3,45% e quello del benchmark tedesco al 2,19%. Per quanto riguarda le materie prime, il prezzo del petrolio Brent si attesta a 72,6 dollari al barile, in seguito al cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah. Anche il prezzo dell’oro ha mostrato un incremento, raggiungendo 2.647 dollari l’oncia.

Andamento delle valute e delle criptovalute

Nel mercato valutario, il cambio euro/dollaro è tornato a quota 1,05, mentre il dollaro/yen ha registrato un calo, scendendo a 151,9. Tra le criptovalute, il Bitcoin ha visto un aumento, riportandosi a 93.600 dollari. Questi movimenti evidenziano la volatilità dei mercati e l’importanza di monitorare le notizie economiche e politiche per anticipare le tendenze future.