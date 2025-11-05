Avvisi Fondamentali per gli Studenti del Corso di Laurea in Economia: Cosa Devi Sapere

Nel mondo accademico, rimanere informati è fondamentale per un percorso di studi proficuo.

Gli studenti del corso di laurea in economia possono trovare qui tutte le informazioni necessarie riguardanti esami, lezioni e tutorati. Questo articolo sintetizza gli avvisi più recenti, garantendo chiarezza e organizzazione per pianificare al meglio il proprio studio.

Informazioni sugli esami

Le date degli esami rappresentano un aspetto cruciale per ogni studente. Il 4 novembre 2025, gli studenti potranno consultare i risultati dei test OFA effettuati il 3 novembre. Inoltre, il prof. Sanfilippo ha comunicato che gli esami del 5 novembre inizieranno alle ore 17:00.

Specifiche delle prove orali

Per gli studenti che hanno partecipato alla prova di Lingua inglese nei corsi A e C, è disponibile una lista di coloro che sono stati prenotati per la prova orale del 7 novembre. È importante controllare regolarmente le comunicazioni ufficiali per rimanere aggiornati su eventuali cambiamenti.

Lezioni e tutorati

Le lezioni rappresentano un aspetto fondamentale del percorso formativo. Gli studenti di Economia Aziendale devono prendere nota che la lezione del 13 novembre è stata annullata. È essenziale verificare i calendari delle lezioni per eventuali aggiornamenti.

Calendario dei tutorati

Il tutorato per Contabilità e bilancio, tenuto dalla dott.ssa M. Bruno, si svolgerà ogni giovedì in aula 4. Gli orari delle sessioni di tutorato sono definiti con precisione: il 13 novembre, il corso B avrà luogo dalle 14:30 alle 16:30, mentre il corso A si terrà dalle 16:30 alle 18:30. Si raccomanda a tutti di partecipare attivamente per chiarire eventuali dubbi.

Procedure di recupero

Per gli studenti con debiti formativi, è prevista una sessione di recupero. Il 3 novembre è programmato un test di recupero per il debito OFA, che si svolgerà alle 15:00. Per partecipare, è necessario registrarsi tramite il portale Studium entro il 30 ottobre.

Monitorare attentamente gli avvisi accademici risulta essenziale per ottimizzare l’esperienza di studio. È importante seguire tutte le comunicazioni relative a esami, lezioni e tutorati, al fine di non perdere opportunità preziose di apprendimento e crescita personale.