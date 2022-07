Avvisi prezzo sull’app Binance: ecco come impostarli su dispositivi mobili e desktop

in

Dal 2018, Binance è noto come lo scambio di criptovaluta con il volume di scambi più significativo a livello globale. Con un tale volume di transazioni, molti utenti devono monitorare i prezzi del mercato delle criptovalute per non perdere le migliori opportunità di trading.

E la funzione di avviso dei prezzi su Binance è uno strumento di supporto efficace per aiutare gli utenti a farlo. Il seguente articolo mostra come abilitare gli avvisi sui prezzi per dispositivi mobili e desktop sull’app Binance.

Cosa sono gli avvisi sui prezzi su Binance?

Un avviso di prezzo è una funzione che notifica agli utenti il movimento dei prezzi di un particolare asset di trading online. Questa funzione consente agli utenti di monitorare specifici movimenti di prezzo per non perdere le giuste opportunità di trading.

Binance fornisce la funzione di avviso dei prezzi binance per l’app mobile e desktop Binance. Attualmente, la versione web di Binance non ha una funzione di avviso dei prezzi. Inoltre, gli utenti possono installare utilità aggiuntive fornite da 3rd parti. La funzione di avviso dei prezzi su Binance aiuta a impostare avvisi sul movimento dei prezzi di una specifica criptovaluta sullo scambio Binance. Un periodo di validità di 90 giorni è stato aggiunto alla funzionalità Citazioni in questo aggiornamento.

Gli avvisi sui prezzi che superano il periodo di validità di 90 giorni verranno automaticamente annullati.

Come impostare gli avvisi sui prezzi di Binance su un computer?

Per utilizzare la funzione di avviso dei prezzi desktop, gli utenti devono scaricare e installare la versione desktop di Binance.

Scarica l’app Binance per PC Windows

Scarica Binance per Macbook con MacOS

Dopo aver effettuato l’accesso all’app desktop Binance, fai clic sull’icona della campana Avvisi nell’angolo in alto a destra dell’app.

Seleziona mercati, coppie di trading, condizioni, tempi e suoni di avviso e note per ogni avviso. Fare clic su Salva per creare.

Cioè, l’avviso di prezzo è stato installato. Quando le condizioni sono soddisfatte, l’avviso invia una notifica all’utente. Tieni presente che gli utenti devono abilitare le notifiche per Binance Desktop sul computer.

Come impostare gli avvisi sui prezzi per l’app Binance sul telefono

Per impostare gli avvisi sull’app mobile Binance, devi aver effettuato l’accesso al tuo account Binance sul tuo telefono. Se non hai un account Binance, registrati utilizzando il link qui sotto:

Dopo aver effettuato l’accesso, passa alla modalità Binance Pro.

Seleziona la scheda Mercati e trova la coppia di criptovalute nella barra di ricerca.

Seleziona l’icona Avviso nell’angolo in basso a sinistra dello schermo e seleziona il tipo di avviso.

Inserisci il prezzo al quale vuoi ricevere l’avviso e scegli la frequenza dell’avviso. Quindi fare clic su Crea avviso.

Cioè, l’avviso di prezzo è stato installato. Quando le condizioni sono soddisfatte, l’avviso invia una notifica all’utente. Tieni presente che gli utenti devono abilitare le notifiche per l’app Binance sui loro telefoni.

Conclusione

Quindi sai come installare gli avvisi sui prezzi per l’app Binance su telefoni e computer. Inoltre, è anche possibile impostare avvisi avanzati sui prezzi utilizzando un’utilità di configurazione di terze parti. Gli avvisi sui prezzi da parte di terzi possono essere gratuiti o a pagamento. Possono avere opzioni più avanzate come l’impostazione di avvisi di prezzo in base a un indicatore tecnico o una strategia di trading predefinita.