Binance Peg XRP: Nozioni di base di trading

Binance-Peg XRP (XRP) è una nuova risorsa digitale apparsa nel mercato delle criptovalute alcuni anni fa. Tuttavia, molti trader possiedono già XRP-Pegged ma non capiscono cosa significhi questa criptovaluta? Cosa c’entra Peg XRP con XRP? Come scambiarlo o convertirlo in XRP.

Il seguente articolo esplora i dettagli di Peg XRP e ciò che è necessario sapere quando si possiede e si negozia questa criptovaluta.

Cos’è Binance Peg?

Prima di conoscere Peg XRP, dobbiamo conoscere Peg Tokens. Peg significa che una criptovaluta è legata a un’altra. Lo scopo dei token Peg è quello di consentire ai trader di scambiare attività native sull’ecosistema Binance Chain con un rapporto 1: 1. Questo meccanismo di swap aiuta a migrare le criptovalute su Binance Chain in modo che i trader possano sperimentare il trading automatico.

I token Binance-Peg sono scambiati e depositati solo su Binance. I trader non possono inviare token Binance-Peg a scambi che non li supportano e non sono rimborsabili o persi per sempre se inviati ad altri scambi.

Cos’è Binance Peg XRP?

Binance Peg XRP (o XRP-Pegged) è più semplicemente inteso come un prodotto derivato dello scambio Binance, una copia del normale XRP. XRP-Pegged è annunciato per la quotazione su Binance DEX a partire dal 10 ottobre 2019.

La coppia di trading XRP / BNB è aperta su Binance DEX e disponibile per il trading non appena viene fatto l’annuncio. XRP-Pegged rimane esattamente 1-1 con XRP sul principale exchange di Binance per swap istantanei senza spread, senza slippage e senza commissioni. Gli utenti possono vendere XRP-BF2 (XRP-Pegged) solo tramite Binance.

Gli utenti considerano XRP-Pegged più conveniente rispetto al possesso dell’XRP originale. I trader possono facilmente convertire XRP-Pegged in BNB in qualsiasi momento.

Inoltre, il trading XRP-Pegged su Binance ha sempre avuto basse commissioni di transazione.

Cose da sapere quando si fa trading su Binance peg XRP

Generalità

XRP-Pegged si colloca nelle classifiche globali delle criptovalute con un volume medio giornaliero di scambi di $ 1,55 milioni. L’attuale prezzo XRP-Pegged è $ 0,61. Il volume degli scambi XRP-Pegged di 24 ore è di $ 1,546.966 e il prezzo è cambiato del +0,96%. Attualmente, c’è una fornitura massima di 200 milioni di dollari. Il punteggio di liquidità è 26,7. Mdex BSC è attualmente il mercato di scambio XRP-Pegged più attivo.

Prezzo più alto

XRP-Pegged ha raggiunto un massimo record a $ 1,66 il 18 maggio 2021.

Prezzo più basso

XRP-Pegged ha toccato un minimo record di $ 0,518667 il 20 luglio 2021.

Volume degli scambi in 24 ore

Il volume degli scambi di Binance-Peg XRP nell’arco delle 24 ore è 1.546.966.

Dove può essere scambiato Binance-Peg XRP?

Puoi scambiare Binance-Peg XRP su Mdex BSC e PancakeSwap (v2).

Conclusione

In breve, Binance Peg XRP è un prodotto derivato creato da Binance che ha un rapporto 1: 1 con la moneta XRP. XRP-Pegged consente agli utenti di sperimentare il trading automatico sull’ecosistema Binance Chain. Tuttavia, l’XRP Peg ha un rapporto 1: 1 con XRP, il che significa che quando XRP aumenta o scende di prezzo, il Peg XRP ha lo stesso valore. Tuttavia, gli utenti possono scambiare e convertire XRP-Pegged solo sullo scambio Binance, ma non possono trasferire Peg XRP a portafogli crittografici XRP non supportati. Pertanto, il trading di XRP-Pegged dipende interamente dallo scambio Binance. Gli utenti non saranno danneggiati se Binance funziona ancora bene.