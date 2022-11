Axie Infinity (AXS): cos’è, come si usa e principali concorrenti

Axie Infinity è un gioco basato su blockchain in cui i giocatori possono combattere, collezionare e costruire imperi digitali per i loro animali domestici. Il gioco è come Pokémon e Tamagotchi in quanto utilizza gettoni non fungibili (NFT) per rappresentare creature uniche, abilità, trame di terra e altre risorse di gioco.

Questa moneta si è affermata come leader nei giochi di token non fungibili (NFT), in cui la creatura AXIE è rappresentata dall’NFT nel gioco. Questo gioco funziona su un modello di business play-to-earn in cui un giocatore può iniziare questo gioco gratuitamente e poi essere pagato per aggiungere nuove funzionalità e contenuti.

Casi d’uso del token Axie Infinity (AXS)

Axie Infinity Shards (AXS) e Small Love Potion (SLP) sono le due valute di gioco che sono fondamentali per l’ambiente Axie Play-to-Earn, e gli investitori di criptovaluta possono scambiare AXS e SLP in vari scambi.

Non esiste un processo di verifica dell’età per giocare a questo gioco, ma questo gioco è classificato come 18+. Quando ti iscrivi a un portafoglio crittografico per scambiarlo, l’idoneità è 18+.

C’era il rischio di un calo del prezzo di questo token durante Covid-19. Ma nelle Filippine, molti lavoratori si sono rivolti al gioco come fonte di reddito. Ciò ha guidato la domanda per il token ed è salito da $ 2 a circa $ 160.

Axie Infinity ha circa 0,74 milioni di giocatori in tutto il mondo. È diventato famoso come un gioco play-to-earn che consente ai giocatori nei paesi in via di sviluppo come le Filippine, il Vietnam e il Brasile di guadagnare soldi veri.

Concorrenti DI AXIE INFINITY

Ogni Axie è una criptovaluta o un token digitale unico protetto sulla rete blockchain di Ethereum.

ZED RUN – ZED RUN è un gioco di corse di cavalli digitale anch’esso costruito sulla blockchain di Ethereum. Z Run consente di allevare, acquistare e vendere cavalli digitali producendo cavalli NFT, spesso indicati come “NFT respiratori”.

è un gioco di corse di cavalli digitale anch’esso costruito sulla blockchain di Ethereum. CRYPTOKITTIES: – È anche un gioco NFT che è iniziato nel 2017 e sta andando forte ancora oggi. Il focus del gioco è sulla raccolta e l’allevamento di gattini digitali. A seconda della rarità e della qualità dei gatti che ottieni, potresti essere in grado di venderli a tariffe assurdamente alte.

– È anche un gioco NFT che è iniziato nel 2017 e sta andando forte ancora oggi. Il focus del gioco è sulla raccolta e l’allevamento di gattini digitali. A seconda della rarità e della qualità dei gatti che ottieni, potresti essere in grado di venderli a tariffe assurdamente alte. SORARE: – Sorare è un gioco di fantacalcio. Dove puoi scambiare le carte dei giocatori tokenizzate nella rete Ethereum. Puoi rivendere queste carte come oggetti da collezione digitali o crittografici.

Questi sono alcuni dei concorrenti più forti di AXIE Infinity. Oltre a questi Godschen, F1delta Time, Splinter Lands, Lost Relaxes, The Six Dragons, ecc.

IN CHE MODO AXIE INFINITY È DIVERSO DAGLI ALTRI?

AXIE Infinity utilizza il design economico blockchain per premiare i suoi giocatori per le loro grandi prestazioni.

Mentre altri giochi blockchain – come Evolution Land e Gods Unchained – hanno un mercato specifico di nicchia, Axie Infinity ha attratto persone di diverse fasce d’età da tutto il mondo.

Gli sviluppatori affermano che il loro gioco ha presentato alle persone un flusso di reddito unico durante la pandemia. Molti giocatori di Axie Infinity sono generazioni precedenti che non avevano familiarità con la tecnologia blockchain prima di iniziare a giocare.

La popolarità di Pokémon Go è paragonabile ad Axie Infinity, da cui ha tratto ispirazione. Tuttavia, ha dato al gioco un’importanza economica che altri giochi devono ancora raggiungere.

DIFFERENZA TRA FRAMMENTI AXIE INFINITY E AXIE INFINITY