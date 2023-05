Aziende di bioplastica 2023: le migliori

La plastica rappresenta un elemento ineludibile nella società moderna, impiegato nella confezione di alimenti e bevande, nonché nella produzione di tubi, abbigliamento, veicoli e aeromobili. Il suo impiego si basa essenzialmente su fonti di combustibili fossili. Sebbene possibile il suo riciclaggio, l’effetto cumulativo degli utilizzi si rivela inevitabilmente distruttivo, portando ad accumulazioni di spazzatura e contaminazione microplastica, che rappresentano oltre l’80% dell’uso totale di plastica. Anche la combustione della plastica, come qualsiasi altro fossile combustibile, comporta l’emissione di CO2. Malgrado tutto, nulla è perduto. Considerando che la plastica è in sostanza costituita da catene carboniose aggregate in modo specifico, l’utilizzo di materiali organici può fornire i componenti essenziali alla sua produzione.

Aziende di bioplastica 2023

La crescente preoccupazione per la produzione di plastica ha portato allo sviluppo di bioplastiche, realizzate con materiali vegetali come avanzi di altre industrie come le cartiere o l’agricoltura. Secondo le previsioni, il settore delle bioplastiche dovrebbe raggiungere i 25 miliardi di dollari entro il 2027, con una crescita prevista del 14,9% (alcune stime parlano addirittura di un +17%). Tuttavia, attualmente le bioplastiche costituiscono solo l’1% del mercato totale, che continua a essere dominato dalla plastica dei combustibili fossili, lasciando un ampio spazio di mercato disponibile. In questo contesto, le bioplastiche biodegradabili risultano essere una sottosezione particolarmente interessante per la tutela dell’ambiente. La maggior parte delle bioplastiche sono infatti molto più facili da degradare rispetto alle normali materie plastiche. Parallelamente, vengono effettuate ricerche sull’utilizzo di microbi capaci di digerire la plastica per risolvere il problema dell’inquinamento da microplastica. È stato inoltre riscontrato che sempre più persone sono disposte a pagare di più per prodotti eco-friendly, con una tendenza crescente, soprattutto tra i giovani. Per ulteriori informazioni sull’argomento, si può consultare il sito web della Bioplastic Feedstock Alliance.

Il processo di produzione delle bioplastiche, nonostante il riferimento alla componente “bio”, è in realtà strettamente legato all’ingegneria chimica. Pertanto, non sorprende che i principali protagonisti del settore siano spesso leader nella chimica o spin-off di importanti industrie chimiche. Tuttavia, gli investitori interessati a questo campo potrebbero preferire non investire direttamente nei colossi come BASF, poiché la produzione delle bioplastiche rappresenta solo una frazione minima della loro attività complessiva. Al contrario, il seguente elenco si focalizza su società quotate in borsa dalle dimensioni più contenute, con un particolare focus sulle bioplastiche e sulle soluzioni ecologiche. La valutazione delle azioni seguente presenta dunque un tono di voce professionale e mira a offrire un’analisi accurata delle prospettive di mercato.

Le migliori

In primo luogo, Corbion N.V. (CRBN.AS) si distingue per la sua esperienza decennale nei prodotti a base biologica e nelle bioplastiche. Attraverso acquisizioni seriali come quella di TerraVia Holdings e Granotec do Brazil, l’azienda ha sviluppato una vasta gamma di ingredienti a base biologica. Inoltre, la joint venture 50/50 con Total ha contribuito alla produzione di bioplastiche utilizzate in vari settori. Sebbene Corbion non sia interamente focalizzata sulle bioplastiche, rimane una scelta solida per gli investitori conservatori che cercano l’esposizione a materiali e ingredienti biologici.

Danimer Scientific, Inc. (DNMR) è un pioniere nel settore delle bioplastiche e dei polimeri biodegradabili/compostabili. L’azienda ha collaborato con importanti marchi come Nestlé, Bacardi e Mars per sviluppare nuovi prodotti. Tuttavia, al momento, Danimer non è ancora redditizia, con numerose perdite registrate negli ultimi anni. L’investimento in una nuova fabbrica potrebbe rappresentare un’opportunità per l’azienda di guadagnare in scala e diventare competitiva. Gli investitori dovranno tenere d’occhio il bilancio e le riserve di cassa dell’azienda, nonché la sua crescita e i rapporti di partnership.

Avantium N.V. (AVTX.AS) è stata fondata nel 2000 come spin-off di Shell. La sua tecnologia YXY® plants-to-plastics ha contribuito a convertire gli zuccheri a base vegetale in materiali bioplastici come la FDCA. Più recentemente, la tecnologia Volta punta a trasformare la CO2 in un materiale utile per la chimica delle bioplastiche. L’azienda ha stabilito partnership con molte grandi aziende del settore, in particolare LVMH, Carlsberg, ABInBev, Henkel, LEGO e Salomon. Inoltre, Avantium ha raccolto altri 45 milioni di dollari in aprile 2022 e ha avviato la produzione di impianti di produzione nel 2021 e nel 2022. Gli investitori dovranno monitorare la redditività dell’azienda e il successo dei suoi prodotti sul mercato.

Good Natured Products Inc. (GDNP.V) sviluppa prodotti in plastica a base vegetale, in particolare contenitori per alimenti e sacchetti di plastica, per un totale di 400 prodotti. L’azienda mira a fare affidamento sulla crescita organica e sulle acquisizioni strategiche. Sebbene i ricavi siano cresciuti significativamente nel 2022, l’azienda registra ancora perdite. Gli investitori dovranno prestare attenzione alla crescita dei ricavi e alle economie di scala per migliorare la redditività dell’azienda.

Infine, Biome Technologies plc (BIOM.L) si compone di due divisioni, Biome Bioplastic e Stanelco RF. Il prodotto principale dell’azienda è una cialda di caffè compostabile. Anche se il mix di prodotti di Biome è un po’ sorprendente e non si concentra interamente sulle bioplastiche, l’azienda ha dimostrato di avere un’attenzione crescente su questa materia. Sebbene il reddito RF sia diminuito, la divisione bioplastica di Biome continua a crescere. Infine, gli investitori dovranno monitorare la redditività dell’azienda e il successo dei suoi prodotti sul mercato.

In sintesi, tutte le 5 aziende sono impegnate a sviluppare prodotti sostenibili e favorire un’economia circolare. Gli investitori dovranno monitorare la redditività e la crescita delle aziende, nonché il successo dei loro prodotti sul mercato.