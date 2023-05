Azioni di Robotic Surgery (Chirurgia robotica): le migliori del 2023

La chirurgia ha sempre rappresentato uno dei campi più prestigiosi e allo stesso tempo impegnativi della medicina. Richiede una formazione di altissimo livello, precisione esecutiva e una forte pressione emotiva. Non a caso, i chirurghi sono tra i medici più remunerati e rispettati in ambito ospedaliero, detenendo un notevole potere all’interno delle organizzazioni sanitarie. La loro influenza si estende anche sulla decisione di acquistare nuove attrezzature, considerando l’importanza del loro lavoro. Non sorprende, dunque, che le innovazioni tecnologiche stiano rivoluzionando radicalmente le procedure chirurgiche, introducendo soluzioni avanzate e costose che migliorano l’efficacia e la sicurezza delle operazioni. In questo scenario, la chirurgia continua a rappresentare un campo altamente specializzato e cruciale della medicina moderna.

Azioni di Robotic Surgery (Chirurgia robotica)

Negli ultimi anni la chirurgia si è arricchita di strumenti altamente tecnologici che hanno rivoluzionato la pratica medica. Grazie ai dispositivi di laparoscopia, i chirurghi hanno ottenuto una visione diretta degli organi interni mediante un taglio di ingresso estremamente ridotto. Inoltre, la possibilità di avvalersi di strumenti di cauterizzazione avanzata e suture ha permesso di migliorare notevolmente l’efficacia degli interventi. Tuttavia, i progressi nel campo dell’elettronica e della robotica hanno consentito di portare la chirurgia ad un livello completamente nuovo.

Ora gli interventi possono essere eseguiti da un braccio robotico, che, sottoposto al controllo del chirurgo, aumenta in modo significativo la precisione delle operazioni e riduce i traumi durante il periodo post-operatorio. La chirurgia robotica è diventata uno strumento essenziale per una cura del paziente migliore e più veloce. Grazie a queste tecnologie è possibile eseguire interventi chirurgici a distanza, permettendo agli specialisti di lavorare anche da un’altra città o paese.

Il mercato della chirurgia robotica ha raggiunto un valore di 4,4 miliardi di dollari nel 2022, con una previsione di crescita del 18% CAGR fino al 2030, quando il suo mercato dovrebbe raggiungere un valore di 18,2 miliardi di dollari. Questa innovazione tecnologica offre ai medici e ai pazienti un futuro sempre migliore, con la prospettiva di ridurre al minimo le complicazioni post-chirurgiche e di ottenere una mobilitazione precoce con un rapido ritorno alla vita normale.

Le migliori del 2023

Medtronic plc (MDT) è leader nel settore dei dispositivi medici, con una forte attenzione alla chirurgia e alla terapia intensiva. Mentre altri segmenti potrebbero essere considerati sotto il suo ombrello, il segmento medico-chirurgico di Medtronic rappresenta $ 2,1 miliardi di entrate su un totale di $ 7,7 miliardi. L’azienda è cresciuta sia attraverso la crescita organica, con una percentuale significativa del budget destinata alla ricerca e sviluppo ($ 2,7 miliardi nel 2022), sia tramite acquisizioni (9 nel 2022 e ulteriori $ 3,3 miliardi in acquisizioni previste per il 2023).

Medtronic vede un’enorme opportunità per una chirurgia robotica più semplice ed economica, affermando che solo il 2% degli interventi chirurgici in tutto il mondo è attualmente assistito da robot. Con il suo sistema Hugo, l’azienda mira a conquistare una quota significativa del mercato emergente della chirurgia robotica, sia attraverso lo sviluppo interno che tramite acquisizioni.

Allo stesso modo, Stryker Corporation (SYK), un altro leader del settore, investe molto nell’innovazione, stanziando 1,45 miliardi di dollari in ricerca e sviluppo nel 2022, ed è cresciuta a un tasso del 7,2% annuo dal 2019. Con la sua forte attenzione all’endoscopia e alla chirurgia ortopedica, Stryker è pronta a diventare un leader nel segmento della chirurgia robotica, che è in rapida crescita a causa dei cambiamenti demografici.

Intuitive Surgical, Inc. (ISRG), pioniere nel segmento della chirurgia robotica, continua ad essere all’avanguardia con la sua piattaforma Da Vinci, che rimane il sistema più potente, popolare e costoso sul mercato. L’azienda ha registrato una forte crescita dei ricavi, con una base installata in crescita a un tasso annuo del 12% e un aumento delle procedure del 26% annuo.

Infine, Globus Medical, Inc. (GMED) è specializzata in disturbi muscoloscheletrici, inclusi disturbi spinali e lesioni articolari, con il suo robot Excelsius che ha eseguito 30.000 casi dal 2017. L’azienda si fonde con NuVasive per rafforzare la sua posizione nel mercato dei trattamenti medici spinali.

Gli investitori dovrebbero prestare molta attenzione alla crescita di queste società, tenendo conto delle loro valutazioni elevate che riflettono sia la loro qualità che l’entusiasmo del mercato per le loro azioni. Pur non essendo così grande o diversificato come alcuni dei suoi concorrenti, Globus sta iniziando a dominare la nicchia degli interventi chirurgici spinali/muscoloscheletrici e la fusione con NuVasive probabilmente rafforzerà questa tendenza. Nel complesso, il settore è pronto per una crescita significativa, presentando entusiasmanti opportunità per gli investitori che cercano di capitalizzare i progressi tecnologici in corso nel settore.